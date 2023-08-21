"Безпечне небо 2011": як американські винищувачі F-16 літали в небі над Полтавщиною (відео)

У межах підготовки України та Польщі до чемпіонату "Євро-2012" були проведені навчання разом із Нацгвардією США. Американські представники називали подію історичною.

Спікер командування Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону сказав, що особливих проблем із українськими злітно-посадковими смугами для F-16 немає. Вони вже літали в Україні у 2011 році. Фокус вирішив пригадати, що відбувалося в Миргороді під час навчань "Безпечне небо-2011".

"Західні літаки "ефки" вже були на наших аеродромах. Були навчання у 2018 році, де льотчики ділилися досвідом", — казав Юрій Ігнат.

Тоді американські військові не мали жодних нарікань щодо українських аеродромів і їхніх умов.

Навчання "Безпечне небо 2011" — що про них відомо?

За рік до чемпіонату Європи з футболу "Євро-2012" у Миргороді відбулися тактичні навчання з Польщею та Сполученими Штатами. Країни відпрацьовували спільні дії, у тому числі в боротьбі з тероризмом. Із боку США в Миргород прибуло понад 200 американських військових, із яких більша частина льотчики, інженерно-технічний склад і підрозділи обслуговування. Польща в Миргород нікого не відправляла, а льотчики брали участь у навчання на своїй території.

У Повітряних силах США в Європі й Африці повідомили, що метою навчань було покращити й підвищити здатність Повітряних сил України та Польщі в забезпеченні захисту повітряного простору під час спортивних подій. Навчання тривали 14 днів, у них брали участь українські, польські й американські літаки. Для України це був перший раз, коли F-16D злітав із аеродрому в Миргороді.

Су-27 і пара F-16D

Із українського боку до навчань були залучені не тільки Повітряні сили, а й штаб Антитерористичного центру при СБУ, Держприкородонна служба, представники Генерального штабу й "Украероцентр".

Що казали американці про навчання в Україні?

Командувач Національної гвардії Повітряних сил штату Алабама генерал-майор Пол Браун назвав навчання історичною подією.

"Я був настільки вражений тим, як легко команда Повітряної гвардії інтегрувала з українськими військово-повітряними силами. Цей захід справді підкреслює актуальність і силу Повітряної охорони", — казав Пол Браун на відкритті навчань.

Зліва направо: генерал-майор Дон Ральф, головний майстер сержант Майкл Кон і генерал-майор Дон Ральф Фото: U.S. Air Force

Під час навчань тодішній командувач Повітряних сил України мав можливість здійснити політ на F-16D, а генерал-майор Дон Ральф, помічник із питань мобілізації ВПС США в Європі, — на Су-27.

Українські та польські льотчики відпрацювали понад 50 запланованих перехоплень літаків у повітряному просторі обидвох країн.

Яку техніку долучили до навчань "Безпечне небо 2011"?

На навчання долучили винищувачі МіГ-29, Су-27 та F-16D, навчально-бойовий Л-39, транспортники Ан-26 і C-130 ВПС США, а також гелікоптери Мі-8. Сполучені Штати представляла 144-те винищувальне авіаційне крило Повітряних сил національної гвардії.

Фільм про навчання "Безпечне небо 2011"

Нагадаємо, 21 серпня Юрій Ігнат заявив, що F-16 може змінити хід подій у війні, бо Повітряні сили матимуть перевагу.

20 серпня ЗМІ писали, що для навчання F-16 у Данію вже прибули понад 70 українських льотчиків.