ЗС РФ отримають на озброєння антидронові гармати ЛПД-820 з дальністю до 1 км (фото)

Гендиректор російської компанії-розробника Денис Осломенко зізнався, що такі гармати перебувають у великому дефіциті, тому їхня кількість на фронті може бути обмеженою.

На озброєння російських військ Північного військового округу надійшли поліпшені антидронові гармати з вбудованим пригнічувачем ЛПД-820. Як розповів 20 серпня агентству ТАСС гендиректор компанії-розробника пристрою АТ "Лабораторія протидії промисловому шпигунству" Денис Осломенко, нова зброя здатна виявляти безпілотники на відстані до 1 км.

"Система ЛПД-820 — це система виявлення і придушення. Проблема будь-якої антидронової рушниці в тому, що вона працює по дрону тоді, коли ми його бачимо, це близько 200-300 м. Але якщо ми дрон бачимо, значить, що він уже по нас скоригував вогонь або ось-ось скине боєприпас", — пояснив Осломенко.

За словами гендиректора, нова рушниця дає змогу впливати на БПЛА на відстані до одного кілометра, що вкрай важливо для захисту території на підльоті дрона. Так, ще до візуального контакту є можливість придушити безпілотник, коли він ще не скоригував вогонь противника.

Антидронова рушниця ЛПД-820 Фото: Twitter

Осмоленко додав, що такі гармати перебувають у великому дефіциті, отже, можна припустити, що їхня кількість на передовій обмежена.

Також було зазначено, що система LPD-820 працює в діапазонах від 2,4 ГГц до 5,8 ГГц і здатна пригнічувати безпілотники на частотах 1,6 ГГц, 2,4 ГГц і 5,8 ГГц.

При цьому антена пеленгатора і пригнічувача мають однакові кути дії. Це дає змогу придушити безпілотник саме в тій точці, де його було помічено.

Говорячи про принцип дії, Осломенко зазначив, що антена пеленгатора знімна і може бути використана другим оператором. Але в компанії ведуться розробки гармати, в якій для зручності обидві антени будуть встановлені в одному корпусі.

Нагадаємо, глава Офісу президента Андрій Єрмак 15 серпня заявив, що російські безпілотники "Ланцет" і "Орлан" створюють проблеми для Сил оборони України. У зв'язку з цим український політик зазначив, що необхідно докласти максимум зусиль для обмеження ударних здібностей російських окупантів.