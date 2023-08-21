Дефіцит тактичних ЗРК: ЗС РФ мають намір додатково закупити системи "Тор-М2"

Проблема нестачі ЗРК малої дальності полягає у великих втратах на фронті. За даними відкритих джерел, ЗС РФ втратили в Україні 29 зенітно-ракетних комплексів серії "Тор".

Збройні сили РФ мають намір заповнити нестачу в тактичних зенітно-ракетних комплексах (ЗРК) "Тор-М2". Для цього уклали контракт із Міністерством оборони РФ і підприємством-виробником — Іжевським електромеханічним заводом "Купол", повідомляють оглядачі Army Recognition.

Автори публікації зазначають, що після вторгнення в Україну Росія зіткнулася зі значним скороченням свого сучасного арсеналу ППО, втративши майже третину систем. Тепер перед ЗС РФ стоїть завдання поповнення цих важливих оборонних засобів.

Хоча специфіка нового контракту залишається конфіденційною, кілька відкритих джерел підтвердили значні втрати російських військ. За оцінками, що ґрунтуються на фото- й відеоматеріалах, російська армія втратила 29 зенітно-ракетних комплексів серії "Тор", включно з маловідомим арктичним варіантом "Тор-М2ДТ".

Оглядачі пишуть, що ЗРК "Тор" займає особливе місце в російській системі оборони, особливо в частині протидії крилатим ракетам і високоточній зброї. Більшість цих систем змонтовано на шасі ГМ-355, що дає їм змогу безперешкодно супроводжувати танки й іншу бронетехніку на різних ділянках місцевості.

Короткі відомості про ЗРК "Тор-М2"

"Тор-М2" — російський зенітний ракетний комплекс малої дальності, який було офіційно прийнято на озброєння російської армії 2008 року. Система оснащена 8 ракетами 9М331 або 9М332 з дальністю польоту від 1500 до 7000 метрів і висотою польоту від 50 до 6000 метрів.

ЗРК відрізняється високою швидкістю розгортання та здатна протягом хвилини уразити від 10 до 12 цілей. Комплекс оснащений двома РЛС, встановленими на башті.

Габаритні розміри Тор-М2 становлять:

довжина — 7,5 метра;

ширина — 3,3 метра;

висота — 5,1 метра.

Екіпаж складається з трьох осіб.

"Проблема панування в повітрі залишається однією з головних у конфлікті на Україні, тому поява системи "Тор-М2" є значною перевагою для російських військ. Однак це обладнання ще має бути побудоване та надане, і воно не відразу з'явиться на полі бою", — підсумували оглядачі.

Раніше ми писали про бойову роботу бійців 128-ї окремої гірничо-штурмової Закарпатської бригади, які виявили за допомогою БПЛА ворожу ЗРК "Тор". Після виявлення машини по техніці було завдано удару, внаслідок якого здетонував боєкомплект ЗРК.