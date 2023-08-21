Винищувачі F-16 ЗСУ можуть використовувати тільки на своїй території, — Міноборони Данії

Посол РФ у Данії після чергового анонсу F-16 поскаржився на те, що надання Києву можливості самостійно визначити умови миру не залишає Україні іншого вибору, як тільки продовжувати військове протистояння зі ЗС РФ.

Міністр оборони Данії Якоб Еллеманн-Єнсен підтвердив, що Україна зможе використовувати анонсовані винищувачі F-16 тільки на своїй території країни. Про це повідомляє Sky News.

"Ми передаємо зброю за умови, що її буде використано для витіснення ворога з території України. І не більше", — сказав Еллеманн-Єнсен.

Він додав, що аналогічна умова поширюється на танки, винищувачі або будь-що ще.

Україна отримає винищувачі F-16: реакція РФ

Посол Росії в Данії Володимир Барбін, зі свого боку, назвав рішення данської влади "ескалацією".

За словами Барбіна, та обставина, що в Копенгагені зараз вирішили передати Києву літаки F-16, веде до ескалації.

Барбін також висловився про те, що Данія нібито прикривається тією тезою, що Київ має самостійно визначити умови миру, що не залишає Україні іншого вибору, як тільки продовжувати військове протистояння з Росією.

Нагадаємо, що британський військовий експерт Шон Белл назвав F-16 "літаками з феноменальними можливостями", але уточнив, що вони не піднімуться в українське небо раніше 2024 року.

Також повідомлялося, що речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат нагадав, що винищувачі F-16 уже літали в Україні 2011 року. І що особливих складнощів з українськими злітно-посадковими смугами виникнути не повинно.