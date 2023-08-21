Обмежена придатність до військової служби: чи загрожує мобілізація та куди можуть направити

Після проходження ВЛК військовозобов’язаний може отримати статус обмежено придатного до служби, однак це не надає відстрочку. Особу можуть призвати, але не в усі військові структури.

Обмежена придатність не надає відстрочку від мобілізації під час воєнного стану та не звільнює від військової служби. Проте про особливості цього статусу розповіли в Одеському обласному територіальнім центрі комплектування та соціальної підтримки.

Певні визначені законом хвороби передбачають встановлення статусу "обмеженої придатності чи придатності, що визначається індивідуально". У військкоматі пояснили, що висновок військово-лікарської комісії можна оскаржити в комісії вищого рівня або суді. Для цього необхідно подати позов або скаргу, прикріпивши довідку ВЛК та інші медичні документи.

"Оскарження постанови військово-лікарської комісії не зупиняє її дію", — підкреслили у ТЦК.

Куди можуть направити обмежено придатного військовозобов’язаного?

У військкоматі розповіли, що українці з таким статусом не можуть служити в:

десантних військах;

плавскладі флоту;

морській піхоті;

спецспорудах.

Водночас обмежено придатні можуть нести службу в:

частинах або підрозділах забезпечення;

військкоматах;

установах, організаціях, навчальних закладах.

Де можна дізнатись про ступінь придатності?

У військкоматі пояснили, що про це йдеться у наказі міністерства оборони №402. Там у додатку №1 міститься перелік діагнозів, які визначають ступінь придатності. У додатку ж №2 вказані пояснення щодо того, як застосовується документ.

Нагадаємо, Фокус писав про те, які категорії громадян України зможуть уникнути призову до ЗСУ відповідно до нового закону. Зокрема, це стосується тих, у кого є близькі родичі з інвалідністю.

Начальник центру обліку Запорізького ТЦК Андрій Гуров пояснив, що повістку можуть вручити на пляжі або на блок-пості. Документ має видавати співробітник військкомату, а отримувати — призовник.