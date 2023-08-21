Пошкодили літак Ту-22: російську авіабазу "Шайковка" атакував безпілотник, — ЗМІ

За деякими даними, безпілотник впав на території аеродрому, утворивши воронку. Після цього спалахнула пожежа, яку було локалізовано без залучення МНС.

Уранці 21 серпня безпілотник атакував військовий аеродром "Шайковка" в Калузькій області РФ. За попередніми даними, БПЛА впав на території авіабази і пошкодив невикористаний літак. Про це пише Telegram-канал Baza.

У соцмережах з'явилася інформація, що на цій авіабазі перебувають стратегічні бомбардувальники Ту-22М3.

"Безпілотник ЗСУ спробував атакувати аеродром у Калузькій області. Дрон-камікадзе впав на території аеродрому вранці 21 серпня. За попередньою інформацією, внаслідок падіння зазнав пошкоджень невикористаний літак, який перебуває на аеродромі. Постраждалих та інших руйнувань інфраструктури немає", — ідеться в повідомленні.

За інформацією інших російських пабліків, на місці падіння дрона утворилася воронка і розгорілася пожежа, яку загасили люди на місці, без залучення МНС.

При цьому за одними даними, безпілотник досяг мети, за іншими — його нібито вчасно виявили і збили.

"Український БПЛА впав на територію аеродрому сьогодні близько восьмої години ранку. За нашою інформацією, це був цивільний коптер, дооснащений СВУ і посиленою батареєю — його вчасно помітили і збили", — пише канал Mash.

Також наголошується, що ні аеродром "Сольцы" в Новгородській області, ні "Шайковка" не оснащені жодними укриттями для авіації.

Про інші руйнування, як і про постраждалих унаслідок атаки, поки що не відомо.

Що стосується повідомлень офіційних джерел, то в них не йдеться про пошкодження літака. Також відрізняються дані про тип БПЛА — у Міноборони РФ заявили, що безпілотник був літакового типу.

Також зазначимо, що на момент публікації українські офіційні джерела не коментували інцидент.

Раніше повідомлялося, що за даними ЗМІ, на аеродромі "Сольцы" через атаку безпілотника постраждали щонайменше два стратегічні бомбардувальники Ту-22М3. Пізніше інформація підтвердилася. Видання The Moscow Times у своєму Telegram повідомило, що ЗСУ вперше вдалося повністю знищити російський стратегічний бомбардувальник