Кілька причин: коли можна не приходити до військкомату під час отримання повістки

Згідно із законодавством, наразі існує 3 причини, через які призовник може не з'являтися до ТЦК після отримання повістки.

В умовах мобілізації в Україні можуть існувати певні обставини, за яких військовозобов'язаний чоловік може отримати можливість не з'являтися до військкомату після отримання повістки. Про це повідомляють у матеріалі видання "РБК-Україна".

Перелік ситуацій, за яких відсутність на заходах ТЦК і СП не тягне юридичної відповідальності, затверджено постановою уряду від 28 липня 2010 року № 673.

Наразі перелік причин, через які призовник після отримання повістки може залишитися невикликаним на ТЦК, зменшився до трьох.

Передбачено перелік поважних причин неявки до ТЦК:

хвороба, яка не дає можливості самостійно рухатися;

необхідність догляду за хворою дружиною, чоловіком, дитиною, своїми батьками або дружини/чоловіка (ці особи мають проживати разом із військовозобов'язаним, також не повинно бути близьких родичів, які могли б узяти на себе догляд);

відкрите кримінальне провадження, застосування адміністративного стягнення або кримінального покарання щодо військовозобов'язаного або резервіста.

Для підтвердження поважної причини, через яку неможливо з'явитися до військкомату відповідно до отриманої повістки, необхідно надати відповідні довідки та офіційні документи.

Зверніть увагу, що на повістці для призовника мають бути заповнені такі поля:

назва "Повістка";

ПІБ військовозобов'язаного;

адреса місця реєстрації або місця фактичного проживання військовозобов'язаного;

номер повістки;

номер і дата розпорядження ТЦК і СП про необхідність явки військовозобов'язаного;

дата, час та адреса ТЦК і СП для явки військовозобов'язаного;

найменування посади керівника районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки, органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки, виконавчого органу сільської, селищної, міської ради;

підпис особи, яка видала повістку;

дата видачі повістки;

мокра печатка.

Якщо цих обов'язкових реквізитів повістки не дотримано, ви маєте повідомити про це уповноважених осіб і маєте повне право відмовитися від її отримання.

Нагадаємо, що Верховна Рада України продовжить дію воєнного стану та загальної мобілізації. Попереднє продовження воєнного стану та мобілізації відбулося в травні і діятиме до 18 серпня 2023 року.

Раніше повідомлялося, що під час дії воєнного стану в українців, різних установ, підприємств та організацій можуть вилучити транспортну техніку для потреб Збройних сил. Для отримання такої техніки ТЦК можуть подавати запити на надання відповідних транспортних засобів.