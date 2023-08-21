Шведські БМП CV90 вироблятимуть в Україні, — Зеленський (відео)

За словами президента, українські бійці дуже задоволені цією технікою на фронті.

Українська компанія вироблятиме шведські бойові машини піхоти (БМП) Combat Vehicle 90. Про це в понеділок, 21 серпня, оголосив президент України Володимир Зеленський після переговорів у Швеції.

За словами глави держави, українські військові дуже задоволені цими бойовими машинами.

"Пане Крістерссон, весь уряд Швеції, шведський народ, дякую!" — заявив Зеленський.

Наразі глава держави вже прибув до Греції, де він візьме участь у саміті "Україна — Балкани", під час якого заплановано обговорення питань оборонного співробітництва та безпеки.

Наразі глава держави вже прибув до Греції, де він візьме участь у саміті "Україна — Балкани", під час якого заплановано обговорення питань оборонного співробітництва та безпеки.

20 серпня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Нідерланди мають намір передати Україні 42 винищувачі F-16.

Того ж дня стало відомо, що ще 19 літаків F-16 Україні передасть Королівство Данія. 20 серпня також повідомлялося, що українські льотчики прибули до Данії для навчання на F-16.