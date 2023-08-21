Усередині перебувало 300 студентів: РФ пошкодила фортецю XVI століття на Хмельниччині (фото)

За словами керівництва музею, вибухова хвиля завдала шкоди вікнам, дверям, а також було пошкоджено покрівлю будівлі. Після цієї атаки по медичну допомогу звернулося 8 осіб.

Російські окупанти під час одного з крайніх обстрілів України пошкодили історичну Меджибізьку фортецю в Хмельницькій області. Про це йдеться в сюжеті з місця подій від журналістів програми "Факти" 21 серпня.

Хмельницька область досить часто потерпає від російських обстрілів і 19 серпня не стало винятком для жителів населеного пункту Меджибіж.

Унаслідок терористичного акту практично кожен будинок виявився пошкодженим. Вибухова хвиля знесла вікна і покрівлі будинків, а місцеві жителі взагалі розповідають, що після ранкової атаки небо червоніло від наслідків.

"Стоїмо на порозі й тут вибух, такий "червоний гриб". Потім чую, що вікна посипалися, шифер впав", — згадує жінка.

В одному з будинків вибухова хвиля заблокувала двері, тож мешканцi були змушені тікати в безпечне місце через вибиті вікна.

Такі пошкодження у двох громадах Хмельницької області, а це одразу кілька населених пунктів.

"Пошкоджено близько півтисячі різних об'єктів домоволодінь приватної та комунальної власності. Постраждало двоє людей від уламків скла. 6 людей звернулося в шоковому стані по медичну допомогу", — поділився подробицями атаки перший заступник голови ОВА Сергій Тюрін.

Також пошкоджено Меджибізьку фортецю XVI століття, повідомили в керівництві заповідника. Вибухова хвиля завдала шкоди вікнам, дверям і покрівлі музею.

Росіяни пошкодили історичну будівлю в Хмельницькій області Фото: Страна.ua Росіяни пошкодили історичну будівлю в Хмельницькій області Фото: Страна.ua Росіяни пошкодили історичну будівлю в Хмельницькій області Фото: Страна.ua

Під час атаки там перебувало понад 300 студентів з усіх куточків країни, але вони встигли спуститися в укриття.

Заповідник "Меджибіж" у Хмельницькій області: що відомо

Створено державний історико-культурний заповідник було 2001 року. На його території розташована одна з найбільш вражаючих споруд країни — Меджибізький замок.

Його побудували ще в XVI столітті, коли на території сучасної України правила Річ Посполита. Замок слугував форпостом оборони країни від нападу турецько-татарських загарбників.

На сьогодні на території фортеці розміщені експозиції історичного та етнографічного музеїв, а також Музей Голодомору.

Нагадаємо, 19 серпня повідомлялося, що росіяни атакували дронами-камікадзе Shahed Хмельницьку область. Унаслідок нічної атаки постраждали щонайменше 8 громадян. Також повідомлялося про пошкодження 30 приватних будинків.