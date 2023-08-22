Путін не застосує ядерну зброю в Україні через позицію Китаю та Індії, — ексглава ЦРУ

За словами Девіда Петреуса, Росія все ж може піти на ядерну війну, але під чужим прапором. Це допомогло б нібито уникнути повноцінних наслідків для Кремля, але навіть такий сценарій малоймовірний.

Ексглава Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Девід Петреус вважає, що в Російській Федерації не зважаться в кінцевому підсумку на застосування ядерної зброї в Україні. Про це він розповів в інтерв'ю "24 каналу".

За його словами, хоч у Москві час від часу і вдаються до ядерного шантажу, далі слів це навряд чи зайде. Це лише погіршить ситуацію для Російської Федерації та її президента Володимира Путіна.

Ба більше, розмови про "червону кнопку" або "небезпечний атом" починаються лише в ті моменти, коли в російських окупантів на фронті сильно погіршується ситуація.

На Заході вже давали сигнали главі Кремля Володимиру Путіну про те, що ядерна війна насамперед закінчиться погано для нього самого і стане кроком у нікуди. Те саме на його адресу могло пролунати з вуст лідера Китаю Сі Цзіньпіна і прем'єр-міністра Індії Нарендра Моді, вважає ексглава ЦРУ.

"Це як у старій приказці: якщо впав у яму — копай, і ось вони себе зможуть закопати в яму дуже швидко. Оскільки ті країни, які намагалися дистанціюватися від ситуації в Україні або були партнерами Росії, коли застосують ядерну зброю, не зможуть продовжувати таку лінію", — йдеться в повідомленні.

Окремо Девід Петреус розповів про інший сценарій, який також залишається ймовірним. Він вважає, що якщо Російська Федерація і застосує ядерну зброю, то під чужим прапором, щоб уникнути повноцінних наслідків. Також можуть відбутися дії з боку Кремля, які нібито зробили б використання ядерної зброї "легітимною", але навіть ці сценарії, як і раніше, малоймовірні, продовжив ексглава ЦРУ.

Нагадаємо, 10 серпня повідомлялося, що президент Польщі Анджей Дуда також не вірить у застосування РФ ядерної зброї. За його словами, ядерний арсенал Росії перебуває під колективним контролем багатьох людей, а не особисто глави Кремля Володимира Путіна.