"Пізно для контрнаступу": українські чиновники та військові розчаровані затримкою F-16, — ЗМІ
Неназваний посадовець пояснив, що тема постачання винищувачів не підіймалась публічно через її "делікатність". Лондонський аналітик Кейр Джайлз переконаний, що на швидкість прийняття рішення партнерами вплинула не логістика, а політика.
Україна нарешті досягла домовленостей про постачання винищувачів F-16, однак експерти та українські чиновники занепокоєні затримкою надання літаків. Про це йдеться в матеріалі NBC News, опублікованому 21 серпня.
Аналітики мають сумніви щодо того, що заява про постачання захисникам F-16 матиме вплив на ситуацію на фронті. Вони зазначаються, що графік розгортання військових літаків неясний, а відсутність підтримки з повітря вже стала серйозною перешкодою для контрнаступу Сил оборони.
У ЗМІ підкреслили, що українське керівництво загалом налаштоване оптимістично, а Москва вже подала рішення як ескалацію конфлікту. Водночас журналісти пояснили, що підготовка фахівців до отримання Києвом F-16 не буде простою.
"Україна лише нещодавно подала імена пілотів, які підлягають навчанню, і більш ніж половина з них потребує навчання англійської мови, щоб мати змогу читати команди та інструкції", — з посиланням на американського чиновника зазначили в матеріалі.
Та окрім майбутніх навчань аналітиків хвилює "невирішене питання", яку зброю Захід планує постачати для озброєння обіцяних винищувачів. За їхніми прогнозами, ескадрильї не будуть готові до бою щонайменше до наступного літа.
У статті зазначено, що затримка постачання F-16 збентежила й українських чиновників, а також військових на передовій. Один з посадовців пояснив, що це питання не підіймалося публічно через "делікатність" теми.
"Для цьогорічного контрнаступу вже пізно. Це було б можливо, якби коаліція прихильників України негайно вжила заходів", — зазначив старший консультант лондонського аналітичного центру Chatham House Кейр Джайлз.
З його слів, затримка була пов’язана не стільки з технічними аспектами (логістикою, навчаннями тощо), скільки з "політичним блоком".
"США довго відмовлялися відправити їх в Україну, оскільки ми були стурбовані втратою F-16 над територією, яка контролюється Росією", — пояснив полковник армії США у відставці Джек Джейкобс.
Однак, за прогнозами експертів, попри затримку винищувачі все ж матимуть шанс показати свою ефективність в Україні, адже війна триває.
"Зробити Україну сильнішою, в тому числі шляхом забезпечення її достатньої повітряної потужності, є ключовим інгредієнтом довгострокової безпеки, а також результату нинішньої війни", — підкреслив Джайлз.
Нагадаємо, 20 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна отримає 42 винищувачі F-16. Відповідні домовленості були досягнені під час його перемовин з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.
Також 20 серпня стало відомо, що Данія надасть Україні цього року шість літаків F-16. Загалом протягом кількох років країна обіцяє поставити 19 винищувачів.