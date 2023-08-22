Маск особисто розмовляв із Путіним і відключив Starlink для ЗСУ, — ЗМІ

За даними журналістів, представник Міноборони США Колін Каль дізнався в жовтні минулого року про те, що мільярдер провів переговори з головою Кремля.

Підприємець Ілон Маск у телефонній розмові з представниками Пентагону щодо надання супутникового інтернету українській армії, згадав, що особисто розмовляв із президентом РФ Володимиром Путіним. Про це повідомляє американський тижневик The New Yorker у статті "Тіньовий режим Ілона Маска".

Під час розмови з представником Міноборони США Коліном Калем у жовтні минулого року Маск розповів про його особисту бесіду з головою Кремля. Зустріч з Калем була пов'язана з тим, що в українських військових раптово почав пропадати зв'язок Starlink на українській території, яку росіяни намагалися захопити.

Каль зробив висновок про те, що Маск побоювався, ніби надання зв'язку Starlink у РФ вважатимуть військовою допомогою Україні, і шукав можливості умиротворити російське керівництво.

"Ми знаємо про охоплення та інтерес у цій сфері, і міністерство співпрацює зі Starlink. Але з огляду на критичну важливість цих систем ми поки що не публікуємо додаткових подробиць щодо спеціальних можливостей, контрактів або партнерів", — заявив співробітник пресслужби Пентагону Джефф Юргенсен.

Раніше, у жовтні минулого року, Маск заперечував, що особисто розмовляв із Путіним. У своєму пості в Twitter (соцмережі, яку він нещодавно перейменував на X) мільярдер написав, що говорив із Путіним приблизно півтора року тому і темою бесіди був космос.

Твіт Ілона Маска

Публікація в New Yorker знову сколихнула суспільний резонанс щодо теми мирних переговорів. Минулого року Маск запропонував свій мирний план, який оцінили в Кремлі і розкритикували в Києві. Через деякий час після цього українські захисники стали повідомляти про погану роботу Starlink, а Маск, зі свого боку, і зовсім пригрозив зупинити фінансування доступу ЗСУ до сервісу.

У його компанії SpaceX запропонували уряду Сполучених Штатів заплатити за Starlink для України, надалі Маск заявив, що змінює свою позицію, і пообіцяв фінансувати цей проєкт безоплатно. У червні Міноборони США повідомило про укладений контракт на надання Starlink Україні.

Засновник LinkedIn Рід Хофман заявив, що його колишній колега, який входить в умовну групу "PayPal Mafia", купився на те, що запропонував Путін стосовно війни в Україні. На початку нульових років Гофман і Маск працювали над створенням PayPal.

Він згадав, що під час пресконференції в Аспені у вересні минулого року Маск заявляв, що Путін хоче миру, і що з ним потрібно вести переговори.

Хофман і раніше критикував Маска, зокрема, за його підхід до сфери штучного інтелекту: нібито він збирався створити свій власний ШІ-проєкт, тоді як у публічному просторі закликав поставити на паузу всі ШІ-розробки.

Нагадаємо, що мільярдер Ілон Маск запустив компанію xAI й має намір розробляти "добрий ШІ", який не загрожуватиме людям.

Також повідомлялося, що в Китаї випередили SpaceX: успішно запустили першу у світі ракету на метані.