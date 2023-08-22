"Поліпшили тактику": ЗС РФ вчаться на помилках через повільне постачання зброї ЗСУ, — ISW

За оцінками американських аналітиків, артилерія окупантів тепер точніше уражає цілі, якщо порівнювати з тим, що було рік тому. Росіяни, які не мали раніше військового вишколу, стають досвідченішими.

Окупаційні війська РФ можуть розробляти поліпшену тактику та вчитися на своїх минулих помилках у міру того, як війна в Україні затягується. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 21 серпня.

Низький бойовий дух і дефіцит спорядження — все це, як і раніше, притаманне російським військам, але водночас росіяни, які раніше не мали військового досвіду, стають більш підготовленими. За оцінками американського аналітичного центру, які посилаються на повідомлення військових блогерів, артилерія окупаційного угруповання тепер точніше уражає цілі, якщо порівнювати з тим, що було рік тому.

"Затягування військового конфлікту, викликане частково зволіканням у постачанні західної допомоги Україні, надає російським силам час, щоб виправитися і вчитися на своїх помилках", — йдеться у зведенні ISW.

Нагадаємо, що в лавах окупаційних військ зріє невдоволення тим, що Міноборони РФ не хоче або не може розв'язувати проблеми постійної нестачі обладнання.

Також повідомлялося, що під час контрнаступу Сили оборони досягли тактичних успіхів у районі Роботиного.

Зі свого боку, росіяни наступають під Куп'янськом, щоб відволікти підрозділи України від важливих ділянок фронту, водночас масштаби і загроза Куп'янського наступу перебільшена, вважають військові аналітики.