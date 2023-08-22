Російські льотчики в Сирії грають у "небезпечні ігри" з літаками США, — ВПС

Своєю чергою Москва звинувачує американських військових на F-35 у "небезпечних зближеннях" з російськими літаками під час планових польотів над Сирією.

Російські винищувачі здійснюють небезпечні лобові зіткнення з американськими літаками в небі над Сирією. За словами військових чиновників США, це "небезпечні ігри" з боку РФ, які змушують американських військових реагувати. Про це 22 серпня повідомили оглядачі Defence One.

Представник Центрального командування ВПС США полковник Майк Ендрюс зазначив, що в серпні російські винищувачі неодноразово наближалися до літаків США і коаліційних сил над Сирією, зокрема кілька разів на високій швидкості, змушуючи американських пілотів реагувати.

За словами його словами, внаслідок кількох таких проходів російські літаки опинилися на відстані значно ближче 1000 футів (близько 300 метрів) від американських винищувачів. При цьому згідно з домовленістю сторін літаки повинні тримати дистанцію в кілька кілометрів.

"За російсько-американською угодою, літаки мають перебувати на відстані щонайменше кількох миль один від одного", — зазначив командувач ВПС США генерал-лейтенант Алексус Гринкевич.

Звинувачення Москви

Тим часом російська сторона звинувачує американські літаки в тому ж самому. 19 серпня агентство ТАСС повідомило, що американські літаки F-35 пролетіли в небезпечній близькості від російських винищувачів.

"19 серпня з 06:08 до 06:16 у районі Ет-Танф на висоті близько 9 000 метрів сталося небезпечне зближення двох винищувачів F-35 коаліції з парою літаків Су-35 ВКС Росії, які здійснювали плановий політ уздовж південного кордону Сирії", — йдеться в повідомленні.

При цьому було додано, що американці за добу нібито 14 разів порушували протокол щодо усунення конфлікту в регіоні від 2019 року.

У відповідь Ендрюс спростував інформацію, надану російською стороною.

"Не було жодного інциденту, коли американські літаки наближалися до російських літаків і поводилися ескалаційно та небезпечно", — заявив він.

Оглядачі у зв'язку з цим зазначають, що США звинувачують Росію в провокаційній поведінці над Сирією практично від самого початку її операцій у цій країні. Зокрема представники американських ВПС кажуть, що дії російських льотчиків виглядають непрофесійними і небезпечними, при цьому російська сторона на словах була готова дотримуватися узгоджених протоколів деконфліктингу.

Раніше ми писали про випадки непрофесійної поведінки російських льотчиків у Сирії. Зокрема повідомлялося про інциденти, що сталися 5, 6, 7 і 23 липня 2023 року.