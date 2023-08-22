"Б'ємось за хатинку лісника": пропагандист Мардан закликав "повернути" Куп'янськ (відео)

ЗС РФ повинні відбити Куп'янськ, навіть ціною "крові", стверджує колега Володимира Соловйова. Пропагандист також нагадав, що втрата цього міста стала причиною першої мобілізації, яку провів Кремль у 2022 році.

Російський пропагандист Сергій Мардан заявив, що РФ потрібно докласти максимум зусиль, що "повернути" місто Куп'янськ, розташоване у Харківській області України. Підстава для "повернення" — прапор Росії, який там висів кілька місяців. Про це він заявив у ефірі одного з росЗМІ.

Почав пропагандист з твердження, що Куп'янськ — "це російське місто", тому що тут раніше висіли відповідні білборди і "триколор". Втім він визнав, що під час вторгнення до України у ЗС РФ щось пішло не так: "планувалось одне, а тепер б'ємось за будиночок лісника".

Мардан заявив, що це "повернення" відбувається з великими втратами для російської армії. З його слів, теперішня ситуація — наслідок "Харківського перегрупування", тобто — втечі росіян з тимчасово окупованої частини Харківської області.

На завершення пропагандист навіть дещо порушив російське законодавство, бо зазвав війну війною. Зокрема, сказав, що восени повномасштабний конфлікт перейшов у "справжній військовий формат".

Ситуація під Куп'янськом: деталі

Згідно зі зведенням Генштабу ЗСУ, армія РФ ледь не щодня здійснює спроби наступальних дій під Куп'янськом на Харківщині. Однак усі спроби завершуються провалом — від лінії фронту до населеного пункту близько 8 км.

Ситуація біля Куп'янська на Харківщині станом на 22 серпня 2023 року Фото: DeepStateMAP

Тим часом представник українського командування Сергій Череватий розповів, що противник сконцентрував на даному напрямку досить великі сили: називається цифра близько 100 тис. живої сили і відповідна кількість військових техніки та боєприпасів.

Зазначимо, Куп'янськ — місто на сході Харківської області, де до війни проживало близько 26,6 тис. осіб. Місто потрапило в окупацій у перші дні війни, але було звільнене в результаті спецоперації, яка тривала з вересня до листопада 2022 року.

Нагадуємо, російське компандування наразі вирішує, чи варто оголошувати загальну мобілізацію. Зокрема, представник ГУР Міноборони України вказав, що рішення залежатиме від ситуації на фронті.

Між тим Україні війська продовжують просування на півдні — за 300 км (по лінії фронту) від Куп'янська. Вдень 22 серпня представниця міноборони Ганна Маляр підтвердила, що Сили оборони ведуть бої на південній околиці Роботиного — містечка за 20 км від Токмака на Запоріжжі.