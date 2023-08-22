"Знищимо окупантів у нашому Криму": Буданов анонсував нові вибухи на півострові (відео)

За словами начальника військової розвідки, на півострові проживає багато людей, які з нетерпінням чекають на деокупацію регіону.

Збройні сили України продовжать операції з нейтралізації росіян, які перебувають в окупованому Криму. Найближчим часом плануються додаткові акції, спрямовані на дієве протистояння загарбникам. Про це начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов у коментарі каналу ITV.

Говорячи про звільнення Криму від російської окупації, Буданов підкреслив, що на півострові існує значна кількість людей, які сподіваються на настання цього моменту.

"І потрібно дати їм упевненість у тому, що їхні надії не марні. Ось для того ми і повинні проводити такі заходи, як Кримська платформа, заходи, скажімо так, з рухом опору на тимчасово окупованих територіях. Просто знищувати окупантів у нашому Криму. Що, в принципі, ви бачите, і днями ще побачите", — сказав він в Ірпені напередодні третього саміту Кримської платформи.

Нагадаємо, що передача Україні винищувачів F-16 американської розробки розширить можливості ЗСУ в плані застосування далекобійних ракет. Зокрема, літаки здатні наносити удари з використанням крилатих ракет AGM-158 JASSM, що матиме ключове значення в деокупації анексованого РФ Криму.

19 серпня росЗМІ показали наслідки ракетного удару по Криму. На місці падіння уламків утворилася вирва 10х10 метрів завширшки і 6 метрів завглибшки. Частини ракети С-200 знаходили в радіусі одного кілометра.