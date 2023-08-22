Звільнити Крим: Україна хоче отримати від США крилаті ракети JASSM для F-16, — Forbes

Експерти вважають, що якщо США не схвалять передавання ракет AGM-158 JASSM для ЗСУ, то українські F-16 літатимуть "не на повну силу".

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Передавання Україні винищувачів F-16 американської розробки розширить можливості ЗСУ в плані застосування далекобійних ракет. Зокрема, літаки здатні наносити удари з використанням крилатих ракет AGM-158 JASSM, що матиме ключове значення в деокупації анексованого РФ Криму. Про перспективи застосування F-16 під час російсько-української війни розповіли експерти в матеріалі Forbes.

Оглядач видання Девід Екс вважає, що в арсеналі F-16 є сучасні ракети класу "повітря-повітря" та "повітря-поверхня", а також бомби з точним наведенням, що дасть змогу українським силам завдавати ударів по російських позиціях у глибині окупованої території.

Але ракета, яка здатна принести найбільшу користь — це двотонна крилата ракета-невидимка Joint Air-to-Surface Strike Missile (JASSM) від компанії Lockheed Martin з дальністю польоту до 230 миль (370 км).

"(JASSM) все ще перебуває у списку побажань Києва. Доти, доки Сполучені Штати не схвалять передавання JASSM Україні, українські F-16 літатимуть не на повну силу", — зазначив експерт.

У публікації також зазначено, що українські сили вже застосовують ракети повітряного базування, що дають змогу завдавати удару по тилах російських окупантів, але Storm Shadow і SCALP поки не сумісні з F-16. Зате літаки F-16 сумісні з JASSM.

"Розширення потенціалу крилатих ракет може допомогти Києву в досягненні однієї з головних цілей — звільнення Кримського півострова від дев'ятирічної російської окупації", — стверджує інший аналітик корпорації RAND Брінн Таннехілл.

За його словами, винищувачі з JASSM на борту можуть домогтися того ж самого, що і сухопутні війська України під час контрнаступу, але з набагато меншими втратами для українців.

"F-16, оснащені JASSM, можуть зіграти вирішальну роль у реалізації довгострокового плану міністра оборони України Олексія Резнікова з повернення Криму "без бою", — вважає Таннехілл.

Раніше ми писали про типи далекобійних ракет, які можуть надати Україні можливість завдавати удару по об'єктах противника в глибокому тилу. Серед них ракети AGM-158 JASSM, SLAM-ER, Taurus KEPD 350 і Joint Strike Missile.