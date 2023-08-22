Росія вперше вивела на бойове чергування новий ракетоносій "Циклон" (відео)

За словами Наталії Гуменюк, росіяни вивели в море відразу три кораблі-носії "Калібрів" сумарним залпом до 20 ракет.

У вівторок, 22 серпня, було зафіксовано переміщення новітнього корабля "Циклон" російського походження в Чорне море. Цей корабель нещодавно був доданий до складу Чорноморського флоту Росії. Про це повідомила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телеканалу "Еспресо".

Загалом у море було відправлено три кораблі-носії ракет "Калібр", які в сукупності можуть випустити до 20 ракет цього типу. Серед цих трьох носіїв є і новітній корабель "Циклон", який нещодавно було введено до складу Чорноморського флоту Російської Федерації.

Що відомо про корабель "Циклон"

Корабель "Циклон" є корветом проєкту 22800 "Каракурт", його прийняли до лав ВМФ РФ тільки в липні 2023 року і він став першим для Чорноморського флоту РФ ракетоносним кораблем, який отримали після потоплення ракетного крейсера "Москва".

"Циклон" може брати до 8 ракет "Калібр", що заряджаються в універсальну пускову установку. Також "Циклон" озброєний 76-мм артустановкою в носовій частині і морською версією комплексу "Панцир-МЕ" із заявленою дальністю стрільби ракетами до 20 км і висотою ураження цілі до 15 км.

Корвет Циклон має довжину корпусу в 67 метрів, водозаміщення — 870 тонн, екіпаж — 39 осіб, автономність і дальність ходу — до 15 діб, до 2500 миль за швидкості 12 вузлів.

Чорноморський флот РФ має у своєму складі 2 фрегати, вже 4 корвети і до 5 субмарин, які можуть запускати "Калібри", загальний залп — до 70 КР цього типу.

Нагадаємо, що 12 липня заявили, що в Керчі побудували для Росії корабель, який обстрілюватиме ракетами українців.

"Корабель посилить надводну складову Чорноморського флоту і буде ефективно виконувати завдання за своїм призначенням у складі загонів і угруповань флоту", — повідомляли росіяни.

Раніше повідомлялося, що ВМФ Росії маскує свій найпотужніший військовий корабель у Чорному морі. "Адмірал Ессен" отримав нове забарвлення — темна фарба, нанесена поверх однорідної сірої схеми, покликана обдурити українські безпілотники.