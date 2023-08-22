"Не стріляйте": у Києві під час спроби затримання призовника військком дістав пістолет, — соцмережі (відео)

У соцмережах стверджують, що в Солом'янському районі столиці один зі співробітників ТЦК дістав зброю під час спроби затримання чоловіка.

У Києві представники територіального центру комплектування та соцпідтримки нібито намагалися затримати чоловіка на вулиці, а один із військкомів дістав пістолет. Відповідне відео 22 серпня розмістили в Telegram-каналі "Всевидяче око".

Як стверджується в публікації, інцидент нібито мав місце в Солом'янському районі столиці. На кадрах видно, що четверо людей у військовій формі підійшли до чоловіка, зав'язалася словесна перепалка, а один із військкомів дістав свій пістолет.

Адміністратори каналу стверджують, що співробітник ТЦК "погрожував" перехожому пістолетом. Утім, за відео визначити обставини конфлікту неможливо. На відео чоловік кричить, — "не стріляйте!" у той момент, коли його схопив один зі співробітників у формі. Після цього відео обривається.

Крім того, 22 серпня в мережі опублікували ще одне відео, на якому військкоми безуспішно намагаються затримати чоловіка під незадоволені вигуки перехожих і мешканців будинків на околиці.

Реакція ТЦК

Зазначимо, що на момент публікації матеріалу в Київському обласному та Солом'янському районному ТЦК і СП не коментували інцидент.

Нагадаємо, 15 липня ЗМІ писали, що Україною прокотилася нова хвиля жорстоких затримань чоловіків представниками ТЦК. Зокрема, співробітники "військкоматів" застосовували грубу силу і затримували громадян.

Раніше, 7 липня повідомлялося, що співробітники одного з одеських ТЦК відібрали у дівчини телефон, коли та знімала їхню роботу на вулиці.

3 липня в Міноборони пообіцяли різко реагувати на скандали зі співробітниками ТЦК. Українців попросили повідомляти про такі випадки на гарячу лінію.