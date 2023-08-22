ЗС РФ вигадали новий спосіб примусової паспортизації на окупованих територіях: що відомо

Місцевим трактористам забороняють працювати без "посвідчення російського зразка", розповіли у підпіллі.

На тимчасово окупованих територіях Донецької області Збройні сили Російської Федерації погрожують відібрати урожай у тих підприємств, співробітники яких не мають російських паспортів. Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

"На тимчасово окупованих територіях Донеччини, окупанти погрожують відібрати агропродукцію тих підприємств, де працюють робітники без паспортів РФ", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що для того, аби ворог не забрав урожай, трактористи повинні отримати російський паспорт, а потім "посвідчення російського зразка", для цього їм необхідно спочатку отримати червону макулатуру. В результаті трактористи, які відмовляються від отримання ворожого паспорта можуть опинитися без роботи.

"Фактично росіяни навмисно позбавляють українців права працювати в їх рідному краї", — додали в центрі.

Нагадаємо, 17 серпня стало відомо, що на тимчасово окупованих територіях Луганської області ворог отримав наказ прискорити паспортизацію. Головний колаборант регіону Леонід Пасічник поставив завдання примусово видати паспорти дітям від 14 до 18 років до 1 жовтня.

14 серпня Центр національного спротиву повідомив, що окупанти змушують випускників шкіл отримувати російські паспорти. Їм погрожують не видати атестат.

Також окупанти спричинили гуманітарну кризу на захоплених територіях для того, щоб змусити місцеве населення переміщатися в глибину окупованих територій для подальшої "евакуації" до РФ, де для отримання "соціальної допомоги" необхідно мати російський паспорт.