Гуманітарна криза: місцевих жителів на ТОТ зробили залежними від окупаційної влади, — ЦНС

Складна безпекова ситуація змушує місцевих жителів виїжджати до РФ та отримувати російський паспорт для права на "соціальну допомогу", розповіли у підпіллі.

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На тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України Збройні сили Російської Федерації спричинили гуманітарну кризу. Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

"Росіяни спричинили гуманітарну кризу на тимчасово захоплених територіях аби зробити місцеве населення залежним від їх окупаційних адміністрацій", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що в регіонах, які тимчасово захопив ворог, спостерігається зростання цін на товари, зокрема продовольчі. Також знизилися оберти виробництва та продажу продукції, які виробляють на підприємствах, які нині контролює Росія.

Крім того, у Донецькій області виникла складна ситуація із забезпеченням регіону прісною водою. Також у ворога спостерігається "неминучий дефіцит робочої сили" через так званих "мобілізаційних" заходів.

У Центрі додали, що місцеве населення вимушене переміщатися в глибину тимчасово окупованих територій для подальшої "евакуації" на територію РФ для того, щоб отримати російський паспорт для права на "соціальну допомогу". Це відбувається через складну безпекову ситуацію та знищення інфраструктури на захоплених територіях.

Нагадаємо, 14 серпня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Росія хоче перетворити тимчасово окуповані території на "сіру зону". Він зазначив, що це є спробою компенсувати військову неспроможність ЗС РФ. У Росії усвідомили, що це можуть перемогти Україну військовим шляхом, тому почали застосовувати тактику "випаленої землі".

15 серпня Фокус писав, що на захоплених територіях Луганської області окупанти готують мобілізацію. Зокрема, у "військкоматах" розробили план, згідно з яким вороог проводитиме обходи підконтрольних підприємств для того, аби знайти призовників.