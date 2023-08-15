Діють за планом: окупанти готують нову хвилю мобілізації в Луганській області, — ЦНС

У Центрі національного опору зазначили, що у фейкових "військкоматах" розробили план, згідно з яким окупанти проводитимуть обходи підконтрольних підприємств, щоб обчислити призовників, які там працюють.

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На окупованих територіях Луганської області російські окупанти та колаборанти готують мобілізацію. Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

Так, як зазначили в ЦНС, ще у 2022-му році на окупованих територіях росіяни створили так звані "військкомати". Ці фейкові органи сформували списки українців Луганської області, щоб поставити на військовий облік призовників — молодих людей регіону.

Тепер же, як повідомляється, у "військкоматах" розробили план, згідно з яким окупанти проводитимуть обходи підконтрольних підприємств, щоб обчислити призовників, які там працюють.

"Таким чином, окупаційні війська проводять підготовчі дії з проведення осіннього призову на "військову службу" мешканців ТОТ сходу України", — йдеться в повідомленні.

У ЦНС також зазначили, що Російська Федерація порушує 51 статтю Женевської конвенції, яка передбачає, що окупаційна влада не має права примушувати осіб, які перебувають під захистом, служити в її збройних силах або інших силових структурах.

Нагадаємо, що мер Мелітополя Іван Федоров пояснив, як уникнути мобілізації в армію РФ. За його словами, не опинитися в лавах російської армії українцям можна покинувши окуповані території.

Мер наголосив, що на ТОТ ніхто з чинних представників не може забезпечити безпеку місцевих жителів. У зв'язку з цією серйозною загрозою та задля уникнення можливої російської мобілізації, він наполегливо рекомендує жителям міста та району залишити тимчасово окуповану територію та забезпечити свою безпеку.

Також російські активісти заявили, що в Санкт-Петербурзі почали розсилати повістки за допомогою SMS. Так, у повідомленні закликають прийти до військкомату нібито для "уточнення даних" перед осіннім призовом, у разі неявки погрожують адміністративним покаранням.