Действуют по плану: оккупанты готовят новую волну мобилизации в Луганской области, — ЦНС

В Центре национального сопротивления отметили, что в фейковых "военкоматах" разработали план, согласно которому оккупанты будут проводить обходы подконтрольных предприятий, чтобы вычислить работающих там призывников.

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На оккупированных территориях Луганской области российские оккупанты и коллаборанты готовят мобилизацию. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

Так, как отметили в ЦНС, еще в 2022-м году на оккупированных территориях россияне создали так называемые "военкоматы". Эти фейковые органы сформировали списки украинцев Луганской области, чтобы поставить на военный учет призывников – молодых людей региона.

Теперь же, как сообщается, в "военкоматах" разработали план, согласно которому оккупанты будут проводить обходы подконтрольных предприятий, чтобы вычислить работающих там призывников.

"Таким образом, оккупационные войска проводят подготовительные действия по проведению осеннего призыва на "военную службу" жителей ТОТ востока Украины", — говорится в сообщении.

В ЦНС также отметили, что Российская Федерация нарушает 51 статью Женевской Конвенции, которая подразумевает, что оккупационные власти не имеют права принуждать лиц, находящихся под защитой, служить в ее вооруженных силах или других силовых структурах.

Напомним, что мэр Мелитополя Иван Федоров объяснил, как избежать мобилизации в армию РФ. По его словам, не оказаться в рядах российской армии украинцам можно покинув оккупированные территории.

Мэр подчеркнул, что на ВОТ никто из действующих представителей не может обеспечить безопасность местных жителей. В связи с этой серьезной угрозой и для избежания возможной российской мобилизации, он настоятельно рекомендует жителям города и района покинуть временно оккупированную территорию и обеспечить свою безопасность.

Также российские активисты заявили, что в Санкт-Петербурге начали рассылать повестки с помощью SMS. Так, в сообщении призывают прийти в военкомат якобы для "уточнения данных" перед осенним призывом, в случае неявки угрожают административным наказанием.