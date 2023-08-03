"Єдиний спосіб": Федоров пояснив, як уникнути мобілізації в армію РФ жителям ТОТ

Мер Мелітополя заявив, що не опинитися в лавах російської армії українцям можна, покинувши окуповані території.

Related video

Мешканці тимчасово окупованого Мелітополя стикаються з обов'язковим занесенням до військового списку з метою майбутньої мобілізації до російської армії. У зв'язку з цією ситуацією, місцевим жителям необхідно покинути окуповану територію, щоб уникнути такої російської мобілізації. Про це повідомив мер міста Іван Федоров у коментарі "ТСН".

За словами мера, до Мелітополя прибув чоловік, який називає себе "керівником військкомату". Він займається організацією процесу обліку громадян, які підлягають призову на військову службу, на території, яка тимчасово перебуває під окупацією.

"Сьогодні я не можу сказати, що є масова мобілізація... Є масова постановка на облік військовозобов'язаних у цьому фейковому військкоматі. Але ж ми розуміємо, що це перший крок, а далі буде мобілізація", — підкреслив Федоров.

Мер наголосив, що на ТОТ ніхто з чинних представників не може забезпечити безпеку місцевих жителів. У зв'язку з цією серйозною загрозою та задля уникнення можливої російської мобілізації, він наполегливо рекомендує жителям міста та району залишити тимчасово окуповану територію та забезпечити свою безпеку.

"Це найбільша і можна сказати єдина гарантія", — підкреслив він.

Нагадаємо, що засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що загальна мобілізація неминуча. За його словами, перевага від мобілізації в прикордонних регіонах РФ полягає в тому, що мобілізовані воюватимуть недалеко від дому.

Також повідомлялося, що примусова мобілізація "вбила" дисципліну в російських військах. Понад 1000 судових справ було заведено з січня.