"Інформаційна бутафорія": РФ не буде відновлювати захоплені території, — Данілов

За словами секретаря РНБО, справжньою метою противника є перетворення окупованих міст на "сіру зону". Цей план почали реалізовувати після усвідомлення в Кремлі, що ЗС РФ нездатні перемогти військовим шляхом.

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Російська Федерація має намір перетворити тимчасово окуповані території (ТОТ) України на "сіру зону". Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов у соціальній мережі Twitter 14 серпня.

За його словами, жодного відновлення захоплених населених пунктів не планується. У Кремлі вже придумали, що можна з них зробити в майбутньому.

"Росія не має жодних реальних планів з відновлення тимчасово окупованих територій України. Реальністю є тільки інформаційна бутафорія. Мета — перетворення ТОТ на "сіру зону" перманентно триваючого екологічного лиха, всеросійське сміттєзвалище, землю не придатну до обробки та життя", — написав Олексій Данілов.

У Російській Федерації поступово усвідомили, що не можуть перемогти Україну військовим шляхом, тому почали застосовувати тактику "випаленої землі". Це спроба компенсувати військову неспроможність ЗС РФ.

Крім того, роботу підприємств на окупованих територіях з метою їхнього включення в економічну та енергетичну системи РФ також не буде відновлено. Найближчим часом Кремль планує довести до критичного стану ті об'єкти, які ще не були зруйновані, зазначив секретар РНБО.

"Зокрема для можливості використання об’єктів критичної інфраструктури в якості "технологічної зброї" для створення максимальних перешкод наступальним діям СОУ. Тільки повна деокупація ТОТ — гарантія економічної та соціальної трансформації", — підсумував Олексій Данілов.

Нагадаємо, 5 серпня повідомлялося, що Олексій Данілов оцінив шанси України повернути собі ядерний статус. За його словами, є країни, які безпосередньо самі не володіють ядерною зброєю, проте їм її надають партнери по НАТО.