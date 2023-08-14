"Информационная бутафория": РФ не будет восстанавливать захваченные территории, — Данилов

По словам секретаря СНБО, истинной целью противника является превращение оккупированных городов в "серую зону". Этот план начали реализовывать после осознания в Кремле, что ВС РФ неспособны победить военным путем.

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Российская Федерация намерена превратить временно оккупированные территории (ВОТ) Украины в "серую зону". Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в социальной сети Twitter 14 августа.

По его словам, никакого восстановления захваченных населенных пунктов не планируется. В Кремле уже придумали, что можно из них сделать в будущем.

"Россия не имеет никаких реальных планов по восстановлению временно оккупированных территорий Украины. Реальностью является только информационная бутафория. Цель — превращение ВОТ в "серую зону" перманентно продолжающегося экологического бедствия, всероссийскую свалку, землю непригодную к обработке и жизни", — написал Алексей Данилов.

В Российской Федерации постепенно осознали, что не могут победить Украину военным путем, поэтому начали применять тактику "выжженной земли". Это попытка компенсировать военную несостоятельность ВС РФ.

Кроме того, работа предприятий на оккупированных территориях с целью их включения в экономическую и энергетическую системы РФ также не будет восстановлена. В ближайшее время Кремль планирует довести до критического состояния те объекты, которые еще не были разрушены, отметил секретарь СНБО.

"В том числе, для возможности использования объектов критической инфраструктуры в качестве "технологического оружия" для создания максимальных препятствий наступательным действиям Сил обороны. Только полная деоккупация ВОТ — гарантия экономической и социальной трансформации", — подытожил Алексей Данилов.

Напомним, 5 августа сообщалось, что Алексей Данилов оценил шансы Украины вернуть себе ядерный статус. По его словам, есть страны, которые непосредственно сами не владеют ядерным оружием, однако им его предоставляют партнеры по НАТО.