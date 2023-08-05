"Трудная работа": Данилов оценил шансы Украины вернуть себе ядерный статус (видео)

Как отмечает секретарь СНБО, есть страны, которые непосредственно сами не владеют ядерным оружием, однако им его предоставляют партнеры по НАТО.

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, может ли Украина получить ядерное оружие. Об этом шла речь в эфире телемарафона 4 августа.

Отвечая на вопрос журналистов о том, есть ли у Украины шансы вернуть себе ядерный арсенал, которые был у нее изъят, Алексей Данилов отметил, что это вряд ли возможно. По его словам, это обусловлено не только политическими факторами, но и техническими.

"Это очень сложная ситуация. Дело в том, что те межконтинентальные ракеты, которые были на территории нашей страны, – это сложная вещь", – констатировал чиновник.

Что касается размещения тактического ядерного оружия, Алексей Данилов упомянул, что в мире уже есть страны, которые непосредственно сами не владеют ядерным оружием, однако им его предоставляют их союзники по НАТО.

"Такие случаи есть, будет ли это работать в нашем случае, я вам сейчас сказать не могу. Потому, что это сложная, ответственная и трудная работа", — заключил секретарь СНБО.

Алексей Данилов о ядерном оружии (01:45)

Напомним, 3 августа Алексей Данилов заявил, что в будущем Украина займет место лидера в сфере беспилотных технологий, а ее дроны не будут уступать даже израильским БПЛА. Кроме того, у страны уже сейчас есть преимущество перед зарубежными компаниями

Ранее, 1 августа, Алексей Данилов также отметил, что Украина не собирается спрашивать разрешение у других стран касаемо того, как и где использовать оружие, которое было произведено на нашей территории. По его словам, Киев может использовать любые методы, как это делают в Москве.