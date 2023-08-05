"Трудная работа": Данилов оценил шансы Украины вернуть себе ядерный статус (видео)
Как отмечает секретарь СНБО, есть страны, которые непосредственно сами не владеют ядерным оружием, однако им его предоставляют партнеры по НАТО.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, может ли Украина получить ядерное оружие. Об этом шла речь в эфире телемарафона 4 августа.
Отвечая на вопрос журналистов о том, есть ли у Украины шансы вернуть себе ядерный арсенал, которые был у нее изъят, Алексей Данилов отметил, что это вряд ли возможно. По его словам, это обусловлено не только политическими факторами, но и техническими.
"Это очень сложная ситуация. Дело в том, что те межконтинентальные ракеты, которые были на территории нашей страны, – это сложная вещь", – констатировал чиновник.
Что касается размещения тактического ядерного оружия, Алексей Данилов упомянул, что в мире уже есть страны, которые непосредственно сами не владеют ядерным оружием, однако им его предоставляют их союзники по НАТО.
"Такие случаи есть, будет ли это работать в нашем случае, я вам сейчас сказать не могу. Потому, что это сложная, ответственная и трудная работа", — заключил секретарь СНБО.
Напомним, 3 августа Алексей Данилов заявил, что в будущем Украина займет место лидера в сфере беспилотных технологий, а ее дроны не будут уступать даже израильским БПЛА. Кроме того, у страны уже сейчас есть преимущество перед зарубежными компаниями
Ранее, 1 августа, Алексей Данилов также отметил, что Украина не собирается спрашивать разрешение у других стран касаемо того, как и где использовать оружие, которое было произведено на нашей территории. По его словам, Киев может использовать любые методы, как это делают в Москве.