Ескалація в Перській затоці: іранські сили погрожували вертольотам ВМС США (відео)

Американська сторона заперечує, що льотчики бойових вертольотів ВМС США змушені були підкоритися бійцям КВІР, які наказали не заходити "в територіальні води Ірану".

20 серпня в Перській затоці стався інцидент за участю кораблів ВМС США та морських сил Ірану. Під час підходу до американських кораблів військових катерів Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) у повітря здійнялися кілька бойових вертольотів США, проте іранські військові пригрозили відкрити по них вогонь, після чого вертольоти пішли на посадку. Водночас командування ВМС США заперечує, що їхні вертольоти повернулися на кораблі через погрози КВІР. Про те, як розгорталися події в Ормузькій протоці, розповіли 22 серпня оглядачі The War Zone.

Іранське агентство Tasnim 20 серпня повідомило про зіткнення в районі Ормузької протоки флоту КВІР із американськими кораблями Bataan і Carter Hall, які здійснювали патрулювання у водах Перської затоки. За інформацією агентства, іранські військові зв'язалися з американцями та нібито змусили їх підкоритися наказам командування КВІР, після чого вертольоти повернулися на палуби кораблів.

У мережі також з'явилися кадри, де можна почути, як військовослужбовець КВІР вітає кораблі американських ВМС англійською мовою. Після цього відбувся діалог між сторонами.

"Це військовий корабель коаліції. Я здійснюю транзитний прохід відповідно до міжнародного права. Прийом", — чути голос американського моряка.

"Ваші вертольоти перебувають поблизу мого судна... а також іноді заходять у територіальні води Ірану. Раджу вам відправити їх на своє судно та не заходити в територіальні води Ірану. Якщо ви не підкоритеся моєму наказу, ми відкриємо вогонь по ваших вертольотах. Кінець зв'язку", — відповідає іранський військовий.

Оглядачі зазначили, що в повітрі в момент діалогу перебувало щонайменше три американські вертольоти. Однак в іранських відеозаписах немає нічого, що підтверджувало б твердження про те, що вертольоти США приземлилися назад на Bataan за наказом іранської сторони.

Відповідь Пентагону

Також американські офіційні особи заявили про те, що вертольоти ВМС не поверталися до своїх кораблів за наказом іранських військових, а здійснили посадку для дозаправлення.

"Ця історія не відповідає дійсності. Під час транзиту жоден вертоліт не повертався на палубу завчасно, окрім як для дозаправлення. ВМС США продовжуватимуть польоти й плавання там, де це дозволяє міжнародне право", — заявив представник П'ятого флоту ВМС США капрал Рік Чернітцер.

Водночас він додав, що американський флот завжди взаємодіє з іранською стороною, і, як правило, це відбувається безпечно та на професійному рівні.

У такому ж дусі прозвучала заява представниці Пентагону Сабріни Сінгх.

"Це неправда... Ми вже бачили подібне від іранців. Не знаю, чи це пропаганда, чи неправдиві заяви, але це просто не відповідає дійсності", — наголосила вона.

Раніше повідомлялося, що США відправили два кораблі свого флоту в Перську затоку, щоб протистояти новим погрозам із боку Ірану. Однак після входу кораблів в Ормузьку протоку їх оточили іранські військові катери.