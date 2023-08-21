Протистояння в Перській затоці: іранські дрони і катери оточили кораблі США (відео)

За даними іранських ЗМІ, під час такого протистояння вертольоти були змушені сісти назад на американські кораблі — вертольотоносець і допоміжне судно. На їхньому борту було понад 4000 американських військовослужбовців.

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США відправили два кораблі свого флоту в Перську затоку, щоб протистояти новим загрозам з боку Ірану, але десятки іранських дронів і швидкісних катерів оточили американські плавзасоби. Про це повідомляє The Daily Mail.

Іран направив невеликі човни після появи в Ормузькій протоці американських кораблів USS Bataan і USS Carter Hall. Кадри опубліковані іранськими ВМС.

На борту швидкісних катерів перебували озброєні солдати з Корпусу вартових ісламської революції Ірану, вони перебували в безпосередній близькості від кораблів. Водночас безпілотники вели фільмування зверху.

На опублікованих кадрах, зроблених кількома дронами і катерами, чути, як іранські солдати розмовляють сумішшю англійської та фарсі, а по спотвореному радіо американський солдат підтримує зв'язок із кораблями.

Іранські ЗМІ стверджували, що під час такого протистояння американські вертольоти змусили сісти назад

Іранські ЗМІ стверджували, що під час такого протистояння вертольоти були змушені приземлитися назад на американські кораблі — вертольотоносець і ще одне допоміжне судно.

Американський вертоліт в Ормузькій протоці Американський вертоліт в Ормузькій протоці

На борту цих плавзасобів загалом перебувало понад 4000 військовослужбовців.

Ормузька протока на карті

Ормузьку протоку вважають дуже важливою для світової економіки: тут — поклади п'ятої частини всіх світових запасів нафти. Водночас у США все ще не коментували подію. Цей випадок стався через кілька тижнів після того, як США попередили про загрозу в Перській затоці, а Іран пригрозив арештом усім нафтовим танкерам у регіоні.

Нагадаємо, що 21 серпня в Північній Кореї запустили "стратегічні крилаті ракети" з корабля перед навчаннями НАТО.

Також повідомлялося, що РФ збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі. В акваторії зараз перебувають підводний човен і малий ракетний корабель, які несуть 12 крилатих ракет "Калібр".