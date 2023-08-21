У КНДР запустили "стратегічні крилаті ракети" з корабля напередодні навчань НАТО

Генсек Кім Чен Ин розпорядився, щоб усі надводні та підводні сили постійно підвищували свої бойові можливості в реагуванні на "раптові обставини".

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Керівник Північної Кореї Кім Чен Ин був присутній під час навчального запуску "стратегічних крилатих ракет" морського базування. Ракети було випущено з патрульного корабля № 661, який має приступати до морської патрульної служби, повідомило 21 серпня північнокорейське агентство "ЦТАК".

Зазначається, що генсек проінспектував 2-й гвардійський дивізіон надводних кораблів Східноморського флоту ВМС Корейської народної армії (КНА), які виконували навчальні маневри в умовах, наближених до реальної війни. За даними агентства, всі цілі нібито були успішно уражені.

"На навчаннях, націлених на підтвердження бойових спроможностей корабля та особливості його систем ракетного озброєння, а також на вдосконалення бойових навичок екіпажів у виконанні наступальних завдань у бойових умовах, ціль точно вражена без найменшого відхилення", — ідеться в повідомленні.

Кім Чен Ин також розпорядився, щоб усі надводні та підводні корабельні з'єднання ВМФ ґрунтовно підтримували постійну мобілізацію, а також постійно підвищували свої бойові можливості в реагуванні на "раптові обставини".

Зі свого боку південнокорейське агентство Yonhap повідомило, що в КНДР запустили ракети, призначені для ударів по надводних цілях. Ймовірно, Пхеньян демонструє свою міць напередодні спільних військових навчань південнокорейських ЗС з військовими США Ulchi Freedom Shield, які мають відбутися з 21 до 31 серпня в Південній Кореї.

Нагадаємо, генсек компартії КНДР Кім Чен Ин 15 серпня відвідав із перевіркою ключові оборонні об'єкти країни, після чого розпорядився різко збільшити виробництво ракет і боєприпасів. За його словами, у країні необхідний сплеск патріотичного ентузіазму робітничого класу, оскільки КНДР активно готується до війни.