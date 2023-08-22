"Відступів немає": Харківська ОВА спростувала вихід ЗСУ з Куп'янська та Синьківки

За словами Олега Синєгубова, українські воїни на своїх позиціях стоять, постійно завдають уражень ворогу біля Куп'янська.

Харківська обласна військова адміністрація спростувала інформацію про виведення Збройних сил України з населених пунктів Куп'янська та Синьківки, про що раніше заявляли в російських Telegram-каналах. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі всеукраїнського телемарафону новин.

На запитання, чи правдиві повідомлення російських Telegram-каналів про нібито відступ ЗСУ з Куп'янська, Синєгубов відповів:

"Ні. Абсолютно ніяких відступів із нашого боку немає. Наші воїни на своїх позиціях стоять, постійно завдають уражень. ... Там справді ведуться бойові дії, але жодних поступок немає".

За даними видання "Радіо Свобода", Олена Шаповал, прессекретарка Харківської обласної державної адміністрації, підтвердила, що село Синьківка залишається під контролем Збройних сил України попри повідомлення російських Telegram-каналів про окупацію цього населеного пункту.

"Насправді Синьківка — під контролем ЗСУ. В Синьківці проживає шестеро осіб. Дуже добре, що більшість населення все-таки евакуювалася. Тому що лінія фронту проходить дуже близько. Цей населений пункт — під постійними обстрілами. Але ми надаємо гуманітарку і в наближені населені пункти, і в Синьківку зокрема. Тобто наші органи місцевої влади всі працюють на місцях. Просимо не вірити російській пропаганді, тому що і голова міської військової адміністрації, і районної — всі на місцях. Усі щодня працюють, забезпечують населення всім необхідним", — повідомила вона.

Зазначимо, Куп'янськ — місто на сході Харківської області, де до війни мешкало близько 26,6 тис. осіб. Місто потрапило в окупацію в перші дні війни, але було звільнене в результаті спецоперації, яка тривала з вересня по листопад 2022 року.

Нагадуємо, російське компандування зараз вирішує, чи варто оголошувати загальну мобілізацію. Зокрема, представник ГУР Міноборони України вказав, що рішення залежатиме від ситуації на фронті.

Водночас українські війська продовжують просування на півдні — за 300 км (по лінії фронту) — від Куп'янська. Удень 22 серпня представниця міноборони Ганна Маляр підтвердила, що Сили оборони ведуть бої на південній околиці Роботиного — містечка за 20 км від Токмака на Запоріжжі.