"Не дай Боже": Данілов розповів, якою буде реакція світу, якщо РФ почне ядерну війну

За словами секретаря РНБО, з боку Кремля все частіше лунатимуть заяви про ядерну ескалацію, адже ЗСУ продовжують звільняти свої території. Ба більше, Китай міг давно попередити Путіна про наслідки.

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов вважає, що навіть якщо Російська Федерація й зважиться на застосування ядерної зброї, світ має відреагувати миттєво та в найжорсткішій формі. Про це він заявив під час виступу напередодні саміту Міжнародної Кримської платформи 22 серпня.

За його словами, українські війська продовжать звільняти території військовим шляхом, доки російські окупанти повністю не покинуть усі населені пункти до кордонів 1991 року.

У такому разі з боку Кремля можуть дедалі частіше лунати заяви про ядерну ескалацію, але Україну цим не налякати.

"Він (Путін, — ред.) може лякати чим завгодно. Але якщо, не дай Боже, буде використання ядерної зброї, тоді відповідь світу має бути миттєвою та відповідною. І це має бути, перш за все, політичне рішення. І тоді питання: коли почнуть використовувати ядерну зброю ті країни, які її мають. Тоді це питання лише короткого проміжку часу", — заявив Олексій Данілов.

Ба більше, секретар РНБО переконаний, що Китай не дозволить Російській Федерації піти на цей крок. Глава КНР Сі Цзіньпін міг давно попередити Володимира Путіна про те, чим обернуться для нього та його влади подібні дії.

Нагадаємо, 22 серпня повідомлялося, що Путін не застосує ядерну зброю в Україні через позицію Китаю та Індії. За словами ексглави ЦРУ Девіда Петреуса, Росія все ж може піти на ядерну війну, але під чужим прапором. Це допомогло б нібито уникнути повноцінних наслідків для Кремля, але навіть такий сценарій малоймовірний.