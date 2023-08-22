Мобілізація в Україні: у ТЦК розповіли, чи можуть зупиняти транспорт для вручення повістки

За словами військкома, працівники ТЦК і СП не мають права зупиняти громадський транспорт, щоб вручати повістки пасажирам.

В Україні відбувається продовження мобілізаційних заходів зі збільшення чисельності резервів Збройних Сил. Нещодавно багато громадян, які підлягають призову, отримали повідомлення про необхідність з'явитися в армію, причому ці повідомлення почали видавати навіть у громадському транспорті. Однак зіткнення з цією процедурою не може уповільнити його нормальне функціонування. Про це заявив начальник відділу військового обліку Запорізького обласного ТЦК Андрій Гуренко, передає "Суспільне".

Співробітники ТЦК і СП не мають повноважень для зупинки громадського транспорту з метою вручення повісток пасажирам. Тільки Національна поліція має право зупинити транспортний засіб у подібних випадках.

"Таких випадків я, припустимо, не знаю, що військовослужбовці маршрутку зупиняють... Якщо ви стали свідками таких випадків, повідомляйте у відповідні районні територіальні центри або звертайтеся до начальника обласного територіального центру, і ми будемо вживати заходів", — зазначив Гуренко.

Вручення повісток дозволено тільки представниками центрів комплектування документів у громадських місцях.

"У зв'язку з тим, що не всі громадяни виконують правила військового обліку, виникає необхідність уточнити їхні облікові дані. Тільки з цією метою. Тому що громадяни, які перебувають на вулицях або в громадських місцях, вони не всі підлягають призову. Там сотні причин різних: стан здоров'я, освіта, бронювання, надання відстрочок, догляд за близькими своїми родичами тощо. Але вручати повістки їм дозволено, щоб уточнити їхні персональні дані. Чинним законодавством не заборонено вручати повістки в громадських місцях", — резюмував Андрій Гуренко.

Як має бути оформлена законна повістка

Зверніть увагу, що для призовника обов'язково заповнюються такі поля в повістці:

назва "Повістка";

ПІБ військовозобов'язаного;

адреса місця реєстрації або місця фактичного проживання військовозобов'язаного;

номер повістки;

номер і дата розпорядження ТЦК і СП про необхідність явки військовозобов'язаного;

дата, час та адреса ТЦК і СП для явки військовозобов'язаного;

найменування посади керівника районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки, органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки, виконавчого органу сільської, селищної, міської ради;

підпис особи, яка видала повістку;

дата видачі повістки;

мокра печатка.

Якщо обов'язкових реквізитів повістки не дотримано, вам слід інформувати про це уповноважених осіб і ви маєте право відмовитися від її приймання.

Також нагадаємо, що в Одеському ТЦК розповіли, чи загрожує мобілізація і куди можуть направити обмежено придатних до служби. Після проходження ВЛК військовозобов'язаний може отримати статус обмежено придатного до служби, однак це не дає відстрочку. Людину можуть призвати, але не в усі військові структури.

Крім того, адвокатеса Марія Левченко назвала умови для втрати студентами відстрочки від мобілізації. Студенти денної або дуальної форм здобуття освіти не можуть бути призвані на військову службу під час мобілізації. Але подібна норма не поширюється на студентів-заочників.