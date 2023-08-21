Мобілізація в Україні: юристка назвала умови для втрати студентами відстрочки

Студенти денної або дуальної форм здобуття освіти не можуть бути призвані на військову службу під час мобілізації. Але подібна норма не поширюється на студентів-заочників.

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Відстрочка від мобілізації в Україні надається студентам під час навчання. Про це розповіла адвокатка Марія Левченко в Telegram.

Вона зазначила, що студент втрачає відстрочку за умови, якщо самостійно має намір стати добровольцем. Тоді він пише заяву до ТЦК та СП. Також є можливість напряму звернутися до військової частини і йому підписують цей рапорт.

Військова частина згодом направляє без додаткової заяви самого студента ТЦК до вишу заяву інформацію щодо його зарахування на військову службу. Такий студент отримає академічну відпустку.

"Є й процедура, коли сам студент повідомляє навчальний заклад, що він пішов по мобілізації і служить", — додала Левченко.

Норми законодавства регулюють питання отримання освіти, зокрема це стосується професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти. Асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти не можуть бути призвані на військову службу під час мобілізації.

Все ж таке правило не стосується студентів-заочників. Також відомо, що повнолітні студенти іноземних вищих навчальних закладів, які приїдуть в Україну, потім не зможуть перетнути кордон, якщо вони є військовозобов'язаними.

Фокус 15 серпня повідомляв, хто з військовозобов'язаних має право служити недалеко від дому. Є особливі категорії громадян, які можуть не вирушити на передову або на службу в інші області. У них є право служити за місцем проживання, оскільки норми законодавства забороняють відправляти всіх цих громадян на службу в інші міста або на фронт.