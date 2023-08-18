Мобілізація в Україні: хто з військовозобов'язаних має право служити недалеко від дому

Згідно з українським законодавством, у деяких категорій громадян є право на відстрочку. Вони добровільно можуть мобілізуватися і служити за місцем проживання.

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Дію воєнного стану та загальної мобілізації в Україні продовжили щонайменше до 15 листопада. У цей період військовозобов'язані чоловіки 18 до 60 років можуть бути призвані до лав Збройних сил. Фокус розібрався, хто може проходити військову службу за місцем проживання.

Є особливі категорії громадян, які можуть не вирушити на передову або на службу в інші області. У них є право служити за місцем проживання.

Це прописано в Законі України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Там є пункт переліку українців, які мають право на відтермінування від мобілізації, однак за бажання вони все таки можуть піти служити і отримують право робити це за місцем проживання.

Згідно із законодавством, така можливість є у таких категорій громадян:

жінки та чоловіки з трьома і більше дітьми до 18 років;

жінки та чоловіки, які самостійно виховують від однієї дитини до 18 років;

жінки та чоловіки, опікуни, прийомні батьки, батьки-вихователі, які займаються вихованням дитини з інвалідністю до 18 років;

українці, які мають у сім'ї дитину з тяжкими хворобами, але якій не встановлено інвалідність;

чоловіки та жінки, які утримують повнолітню дитину з інвалідністю I або II групи;

сім'ї, які виховують дітей, позбавлених батьківського піклування;

чоловіки та жінки, які доглядають за хворим партнером або батьками;

українці, які мають чоловіка або дружину з інвалідністю I, II групи;

опікуни особи з інвалідністю, яку судом визнано недієздатною, або громадяни, які зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю I групи.

Закон забороняє відправляти всіх цих громадян на службу в інші міста або на фронт. Усе це за умови, що йдеться не про прифронтове місто.

Нагадаємо, 17 серпня президент України Володимир Зеленський підписав закони, які продовжують строки воєнного стану і загальної мобілізації в Україні до 15 листопада 2023 року.