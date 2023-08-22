"Перебуває у відпустці": Путін звільнив Суровікіна після ситуації з заколотом ПВК "Вагнер", — ЗМІ

Джерела, наближені до російського оборонного відомства, запевняють, що генерал і далі нестиме службу в підрозділі, який підпорядковується Міноборони.

У вівторок, 22 серпня, дещо прояснилася доля зниклого з інформпростору генерала ЗС РФ Сергія Суровікіна. Він переведений на іншу посаду. Про це повідомляє російське видання РБК з посиланням на джерело, близьке до Міноборони РФ.

"Генерал армії Сергій Суровікін звільнений з посади у зв'язку з переходом на іншу роботу і перебуває в розпорядженні", — цитує слова джерела видання.

Інше джерело повідомило, що генерал перебуває у відпустці.

"Наразі він у короткостроковій відпустці", — уточнило одне з джерел.

Затримання Суровікіна: що відомо

За версією журналістів, екскомандувач Об'єднаного угруповання ЗС РФ в Україні Сергій Суровікін допомагав Пригожину координувати дії під час військового заколоту у червні 2023 року. У заколоті могли брати участь й інші генерали армії Росії.

Востаннє Сергій Суровікін публічно давав про себе знати на відео, в якому закликав ПВК "Вагнер" припинити заколот. Далі він зник з інформпростору, і згодом стало відомо про його арешт. Цю інформацію підтвердило джерело в Міноборони.

В мережі згодом з'являлася інформація про те, що Суровікін перебуває під арештом в одному з московських СІЗО, де його допитують. Водночас 4 липня стало відомо, що в СІЗО "Лефортово" прийняли листівку на ім'я генерала Суровікіна.

Також повідомлялося, що Суровікін був почесним членом ПВК "Вагнер". Він отримав особистий жетон під номером М-3744.

Раніше про зняття Суровікіна з посади головкому ВКС повідомляв Олексій Венедиктов, колишній головний редактор ліквідованої російської радіостанції "Ехо Москви", у своєму Telegram-каналі.