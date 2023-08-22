"Стають вже нормою": росіяни підрахували кількість атак БпЛА на Москву (інфографіка)

За підрахунками жителів Росії, дрони стали атакувати частіше і вже долітали до Москви 15 разів.

Атаки БпЛА на Москву почастішали за останні кілька місяців і вже стали нормою. Про це пишуть у телеграм-каналі "Осторожно новости", який пов'язують з Ксенією Собчак.

Автори каналу завели спеціальний календарик, на якому червоними позначками позначають дні атак безпілотників і карту з місцями атак.

"Атаки безпілотників на Москву стають нормою. Вперше дрон атакував столицю 3 травня — тоді він врізався прямо в купол Великого Кремлівського Палацу. З того часу безпілотники долітали до Москви та області вже 15 (п'ятнадцять) разів", — йдеться в повідомленні.

Згідно з графіком, який розмістили в телеграм-каналі, певне затишшя було зафіксоване у червні 2023 року, після цього нальоти дронів почастішали.

"Більше половини їх було відбито засобами ППО і РЕБ. Ті, що долетіли — пошкодили житлові та комерційні будинки. Наприклад, башти "Москви-Сіті"; вони зазнавали атаки тричі", — підсумовують адміни.

Нагадаємо, що у російському Серпухові, що на півдні від Москви, помітили зграю безпілотників, які прямували на російську столицю. Місто Серпухов розташоване приблизно за 100 км від Москви. Над населеним пунктом було зафіксовано групу зі щонайменше 4 невідомих безпілотників.

Раніше повідомлялося, що з комплексу "Москва-Сіті" евакуювали приблизно дві тисячі людей через сигнал про атаку безпілотників. До адміністрації веж на набережній В і С надійшов дзвінок про швидкий приліт дрона-камікадзе.