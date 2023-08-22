"Масштабна цифровізація": ТЦК матимуть доступ до всіх державних реєстрів, — Резніков

За словами міністра оборони, з осені у Територіальних центрів комплектування зросте рівень цифровізації. Для ТЦК відкриються реєстри МВС, ДПСУ, МЗС.

Міністр оборони України Олексій Резніков 22 серпня у Києві на VІ Міжнародному ветеранському форумі "Україна. Захисники. Майбутнє", який було організовано Міністерством у справах ветеранів України, заявив, що із середини осені у Територіальних центрів комплектування зросте рівень цифровізації, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Десь на середину осені ми оцінюємо, що вийдемо на більш серйозну цифровізацію Центрів комплектації, колишніх військкоматів. Сьогодні ми на стадії підписання спільних наказів з іншими відомствами про взаємний обмін інформацією", – заявив Резніков.

За його інформацією, центри комплектування зможуть автоматично обмінюватися інформацією від реєстрів Міністерства юстиції, Міністерства внутрішніх справ, Центральної виборчої комісії, Міністерства закордонних справ та Державної прикордонної служби.

"Усі реєстри, які є, автоматично заходитимуть до бази, і в ТЦК кожен громадянин матиме менше приводів ходити коридорами, лише коли безпосередньо необхідно там з’явитися", – наголосив міністр.

Що ще було на форумі?

Відкрив форум Президент України Володимир Зеленський. У своєму відеозверненні він зазначив, що у 2023 році держава заснувала нову українську політику – політику Героїв. Володимир Зеленський акцентував, що в основі цієї політики має бути все: від вшанування подвигу українців до нових освітніх можливостей для ветеранів, від якості роботи ВЛК і реабілітації до економічних можливостей, бізнесових, юридичних можливостей, житла для ветеранів. За його словами, політика Героїв має бути такою, щоб допомагала людям жити.

Нагадаємо, 22 серпня у ТЦК розповіли, чи можуть зупиняти транспорт для вручення повістки. Тільки Національна поліція має право зупинити транспортний засіб у подібних випадках.

Крім того, відомо, що 22 серпня правоохоронці проводять одночасні обшуки майже в усіх ТЦК України. За гроші службовці допомагали чоловікам оформлювати інвалідність або визнавати їх тимчасово непридатними до служби, щоб уникнути призову на військову службу.