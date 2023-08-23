Є влучання: у Міноборони РФ заявили, що Москву атакували відразу три БПЛА (відео, фото)

У відомстві країни-окупанта заявили, що два безпілотники нібито були збиті засобами ППО. Третій був уражений системою РЕБ, а тому врізався в хмарочос.

У ніч на 23 серпня Москву знову атакували безпілотники. Про це повідомив мер міста Сергій Собянін у себе в Telegram.

За його словами, один із БПЛА врізався в будівлю в Москва-Сіті.

"Цієї ночі ППО збила безпілотник у Можайському районі Московської області. Другий БПЛА влучив у споруджувану будівлю в Сіті. На місця подій виїхали оперативні служби. За попередньою інформацією, постраждалих немає", — написав він.

Пізніше Міністерство оборони Росії заявило, що російську столицю атакували одразу три безпілотники. Там заявили, що два з них нібито були збиті засобами ППО. Третій був уражений системою РЕБ, а тому врізався в хмарочос.

"Два БПЛА, які атакували столицю, знищено засобами ППО в повітрі над територією Можайського і Хімкинського районів Московської області. Третій БПЛА був пригнічений засобами радіоелектронної боротьби і, втративши управління, здійснив зіткнення зі споруджуваною будівлею комплексу Москва-Сіті", — йдеться в повідомленні.

У запуску безпілотників відомство країни-агресора звинуватило Україну.

Зазначимо, що місцеві жителі почали публікувати в мережі кадри з місця події. На них можна побачити вибух, а також його наслідки.

Як повідомив Telegram-канал SHOT, після вибуху в московських аеропортах ввели план "Килим", але на момент написання новини вони відновили роботу. Крім того, уламки БПЛА було помічено на вулиці підмосковного селища Старбеєво. Пошкоджено стіну магазину. У Хімках на вулиці дев'ятого травня в житловому будинку вибито скло.

Також повідомляється, що вибуховою хвилею вибило шибки у квартирах багатоповерхового будинку на вулиці Антонова-Овсієнка. Це приблизно за 100 метрів від місця вибуху БПЛА в Москва-Сіті.

Нагадаємо, що 22 серпня росіяни підрахували кількість атак БпЛА на Москву. За підрахунками жителів Росії, дрони стали атакувати частіше і вже долітали до Москви 15 разів. Згідно з графіком, певне затишшя було зафіксовано в червні 2023 року, після цього нальоти дронів почастішали.