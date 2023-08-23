"Зволікати не станемо": Медведєв заявив, що РФ готова анексувати Абхазію і Південну Осетію

Російський політик вважає, що визнання Росією незалежності Абхазії і Південної Осетії від Грузії 2008 року нібито відповідало волі народів цих регіонів, а також Статуту ООН.

Росія може анексувати Абхазію і Південну Осетію. Про це написав колишній президент і заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв у статті для російського видання"Аргументы и факты".

Медведєв зазначив, що Захід у Грузії нібито загострює обстановку. Якщо так і далі триватиме, то Росія діятиме швидко.

"В Абхазії й Південній Осетії ідея приєднання до Росії, як і раніше, популярна. І цілком може бути реалізована, якщо на те виникнуть вагомі причини", — написав колишній президент РФ.

За його словами, визнання Росією незалежності Абхазії й Південної Осетії від Грузії 2008 року нібито відповідало волі народів цих регіонів, а також Статуту ООН.

Медведєв також вважає, що головним вигодонабувачем від війни в Грузії та Україні є США. Він повідомив, що НАТО зараз веде війну проти Росії в гібридному форматі.

"Гібридна", але абсолютно повноцінна і кривава війна, яку НАТО веде з нами зараз в Україні руками київського режиму і в якій наші противники загрузли по самі вуха, підтверджує це з усією наочністю", — написав Медведєв.

Він назвав Україну і Грузію агресорами. Він вважає, що українська держава має "зникнути" з політичної карти світу.

Нагадаємо, що 8 серпня Медведєв згадав про війну в Грузії 2008 року і пообіцяв "повторити в Україні". Тоді він повідомив, що 15 років тому Захід нібито почав дестабілізувати ситуацію біля російського кордону з Грузією і зараз аналогічний сценарій повторюється в Україні. Колишній очільник Кремля переконаний, що проти Москви почала відкрито воювати вся система НАТО, але жодних доказів не надав.

Також зазначимо, що 20 серпня повідомлялося, що Медведєв вважає, що Захід проситиме про заморожування війни в Україні. Він заявив, що Росія повинна продовжувати війну проти України навіть, якщо на це знадобляться роки або десятиліття.