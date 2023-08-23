Контрнаступ під Запоріжжям: ЗСУ мають успіхи в районі Новопрокопівки, — Генштаб (карта)

За словами речника командування Андрія Ковальова, Сили оборони продовжують наступальні дії на Мелітопольському напрямку та здійснюють контрбатарейну боротьбу.

Сили оборони України домоглися нових успіхів на південній ділянці фронту, цього разу відомо про просування в районі Новопрокопівки (Пологівський район Запорізької області). Спікер Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив, що Сили оборони України продовжують наступ на Мелітопольському напрямку. Про це повідомляє Military Media Center.

"Сили оборони завдають ураження артилерією по цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", — йдеться в публікації.

За словами Ковальова, українські підрозділи, які просуваються в напрямку Новопрокопівки, закріплюються на досягнутих рубежах.

Запорізька область: контрнаступ ЗСУ

Контрнаступ ЗСУ в Запорізькій області

Своєю чергою, американський аналітичний центр "Інститут дослідження війни" повідомляє про успіхи ЗСУ під Роботиним Запорізької області. Контрнаступ наближається до другої лінії оборони ЗС РФ, а наступальний потенціал російського окупаційного угруповання, що проводять тактичні контратаки проти Сил оборони в Запорізькій області, значною мірою зменшився. ЗС РФ не вистачає оперативних резервів.

Нагадаємо, що у ЗСУ розповіли про випробування, які бійці проходять на півдні. За інформацією журналістів, 47-а ОМБр накопичила певний досвід, особливо в частині розмінування, і діє методичніше. Але все ж бої проходять дуже важко.

Раніше заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що ЗСУ з боями зайшли в Роботине, після чого провели евакуацію громадян на американській бронетехніці. Росіяни безперервно ведуть артобстріли населеного пункту. Своєю чергою, ЗСУ виконують планову бойову роботу і знищують противника.