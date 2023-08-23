Звинуватили ЗСУ: БПЛА атакував санаторій в Бєлгородській області, є загиблі (фото)

Село Лави Валуйського округу обстріляли два рази. Влада регіону стверджує, що вибухівку на територію санаторію скинули з українського БПЛА.

Губернатор Бєлгородської області (Російська Федерація) В'ячеслав Гладков заявив, що нібито Збройні сили України атакували село Лави Валуйського міського округу. Про це він повідомив у своєму Telegram.

"Під обстріл ЗСУ потрапило село Лави Валуйського міського округу. Противник скинув на територію санаторію 2 гранати з БПЛА", — сказав В'ячеслав Гладков.

Внаслідок атаки було вибито чотири вікна та посічено фасад одного з будинків. Серед людей постраждалих немає.

Пізніше він зазначив, що через повторний обстріл території санаторію в селі Лави загинуло троє людей. Зі слів Гладкова, нібито українські військові скинули вибуховий пристрій з безпілотника в той момент, коли на вулиці перебували цивільні.

"Двоє чоловіків від отриманих ран померли на місці. За життя одного постраждалого до останнього боролися лікарі, але отримані травми були несумісні із життям", — розповів він.

Нагадаємо, в ніч на 23 серпня Москву атакували три безпілотники, один із яких влучив у будівлю "Москва-Сіті". За повідомленням Міноборони РФ, два дрони були збиті засобами ППО, а третій — уражений системою РЕБ.

22 серпня росЗМІ заявили про виявлення безпілотника з написом "Слава Україні" у Тверській області, яка розташована приблизно за 180 км від Москви. Дрон забрали співробітник ФСБ РФ.