"Один аеродром за іншим": експерт анонсував нові удари дронів по військових базах ЗС РФ

За словами представника групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, регулярність, з якою у РФ відбуваються удари дронів, уже не дає змоги Україні відмовчуватися і стверджувати, що не має до цього стосунку.

Рівень небезпеки на російських аеродромах зростає, тому авіацію вирішили перемістити якомога далі. Але, крім аеродромів, є й інші об'єкти, які можуть зазнати атак. Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів представник групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

З його слів, частота атак на території РФ останнім часом уже не дає змоги представникам України відмовчуватися і заявляти, що вони не мають до цього стосунку.

Коваленко зазначив збільшення атак по об'єктах російської стратегічної авіації й уточнив, що в майбутньому така тенденція, найімовірніше, збережеться.

"Здається, після Енгельса у 2022-му була пауза, а тепер один аеродром за іншим, — сказав він. — Росіянам стає небезпечно на своїх аеродромах. Вони, звичайно, відігнали авіацію подалі, але є й інші об'єкти, куди щось може прилетіти".

Нагадаємо, що через почастішання атак дронів у РФ вирішили заборонити публікацію фото і відео наслідків атак. Проєкт нового закону передбачає заборону на публікацію відео- і фотоконтенту, який демонструє атаки дронів, а також наслідки ударів по об'єктах у РФ. На думку авторів законодавчої ініціативи, громадяни, публікуючи записи в соцмережах, можуть розкрити військові секрети.

Раніше стало відомо, що в РФ активно будують завод з випуску власних дронів Shahed на території Татарстану. Аналітики з ISW з'ясували, що випускати власні дрони на кшталт іранських завод у РФ не встигає, тому робітників вирішили стимулювати — підвищеною заробітною платою і вилученням паспортів.