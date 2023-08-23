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У Криму прогриміли потужні вибухи: уражено ракетний комплекс "Бастіон", — соцмережі (фото)

Олександр Флоранський
Фото: Telegram | Вибухи в Криму. Імовірно, пошкоджено ракетний комплекс "Бастіон"

За словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, крім БРК, також пошкоджено російські радіолокаційні станції. Загалом у Криму нарахували щонайменше 7 вибухів.

У Криму пошкоджено береговий ракетний протикорабельний комплекс (БРПК) "Бастіон", який є носієм ракет "Онікс". Пошкоджено й радіолокаційні станції. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram-каналі.

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Про те, що на території окупованого Криму прогримів черговий вибух, повідомив також проєкт "Радіо Свобода" "Крим. Реалії". За даними журналістів, новий інцидент мав місце в районі населеного пункту Оленівка в Чорноморському районі. Управління МНС РФ у Криму заявило про загоряння сухої рослинності, але пізніше пост видалили.

Повідомляється також, що по всій трасі "Севастополь — Ялта" багато машин ДАІ, які зупиняють весь вантажний автотранспорт.

Російське управління МНС у Криму спочатку заявило про загоряння сухої рослинності, проте пізніше пост було видалено.

Водночас у деяких Telegram-каналах опубліковано відомості про можливий удар по військових об'єктах РФ поруч із населеним пунктом.

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Окупаційна адміністрація поки що не коментувала цей випадок.

"Суспільне. Крим" із посиланням на свідчення місцевого жителя повідомило, що вибухи прогриміли за кілька кілометрів від населеного пункту Оленівка, і що їх було не менше ніж сім.

Нагадаємо, що на початку серпня територію окупованого Криму атакували 11 безпілотників. Вибухи гриміли в Саках, в околицях Севастополя. У російському Міноборони відзвітували про те, що безпілотники не досягли мети через надійні системи ППО.

Також повідомлялося, що, за даними ГУР за 14 серпня, росіяни після вибухів почали масово виїжджати з Криму. Представник розвідки Вадим Скібіцький зазначив високу підтримку України на півострові.