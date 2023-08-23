Не тільки "Бастіон": ЗСУ знищили в Криму рідкісну РЛС "Підліт", — ЗМІ (фото)

Журналісти припускають, що Сили оборони провели вкрай складну і скоординовану операцію. Станція РЛС "Підліт-К1" розроблена для пошуку низьколітальних цілей.

У середу, 23 серпня, на мисі Тарханкут у Криму, крім комплексу "Бастіон", було знищено рідкісну РЛС "Підліт". У районі населеного пункту Оленівка пролунало близько семи вибухів. Про це повідомляє Defense Express.

На території мису Тарханкут, що в західній частині півострова, дислокований 3-й радіотехнічний полк ЗС РФ. Звідси територію України обстрілюють протикорабельними ракетами "Онікс".

Вибух у Криму

Автори публікації посилаються на пост у Telegram-каналу "Николаевский Ванек", у якому повідомляють про ураження РЛС "Подлет-К1" — важливого елемента протиповітряної оборони ЗС РФ.

Позиції 3-го радіотехнічного полку РФ на мисі Тарханкут

Якщо ці дані правильні, тоді метою атаки були позиції 3-го радіотехнічного полку РФ, який цю станцію експлуатує. Раніше позиції військової частини окупаційних військ уже успішно уражалися. У червні цього року вже було пошкоджено радіопрозорий купол, під яким, можливо, знаходилася порівняно дорога РЛС.

Тут також є й інші засоби виявлення повітряних об'єктів: "Небо-М", "Підліт-К1" тощо.

РЛС "Підліт-К1"

Станція РЛС "Подлет-К1" розроблена для виявлення цілей, що летять на низькій висоті. Після ідентифікації координати повітряної мішені передаються на ЗРК С-300, С-400 та інші російські ракетні комплекси.

РЛС "Підліт-К1"

Але, якщо відомості про знищення берегового ракетного комплексу "Бастіон" (про знищення цього носія ракет "Онікс" повідомляв радник мера Маріуполя Петро Андрющенко) і РЛС підтвердяться, це означатиме, що успішно проведено вкрай складну і скоординовану операцію.

Нагадаємо, що 23 серпня в Криму прогриміли потужні вибухи. За непідтвердженою інформацією, було уражено ракетний комплекс "Бастіон".

Також повідомлялося, що 10 серпня окупований Крим атакували 11 безпілотників. Вибухи лунали в Саках, що поруч із Севастополем.