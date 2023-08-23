Влаштували неприємності: ЗСУ під Бахмутом знищили 3 артустановки росіян та 4 гармати (відео)

Аеророзвідники ЗСУ моніторили ситуацію і виявили вороже озброєння на Донеччині. По ньому влучно відпрацювала українська артилерія.

На Донеччині на Соледар-Бахмутському напрямку російські окупанти зазнали суттєвих втрат у техніці. Вони залишилися без кількох САУ і гармат. Про це повідомляє пресслужба 43-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Тараса Трясила.

"Робота на напрямку Соледар-Бахмут. Аеророзвідка 43 ОАБр та наші гармаші разом з артою 26-ї артилерійської бригади зробили багато неприємностей для тимчасово живих російських військових", — йдеться в повідомленні.

На відео бійці продемонстрували процес та результати спільної бойової роботи. Українські воїни знищили та пошкодили дві гармати Д30, одну САУ "Акація", дві гармати Д20, дві САУ "Гвоздика".

Нагадаємо, що 23 серпня в окупованому Криму під час вибухів в районі Оленівки російські загарбники втратили комплекс С-400 — повністю знищено зенітно-ракетну систему, встановлені на ній ракети й особовий склад окупантів.

Раніше повідомлялося, що на мисі Тарханкут у Криму, крім комплексу "Бастіон", було знищено рідкісну РЛС "Підліт". У районі населеного пункту Оленівка пролунало близько 7 вибухів.