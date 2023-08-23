Спробував атакувати українські судна: ЗСУ поцілили у літак РФ в Чорному морі (відео)

Бійці ЗСУ з катера випустили ракету, яка пошкодила російський борт. Він був змушений одразу ж залишити місце події та летіти у напрямку найближчого аеродрому.

В Чорному морі неподалік так званих "вишок Бойка" сталося бойове зіткнення російського військового літака і українського катера. Унаслідок чого ворожий літак отримав "по зубах" і змушений був втекти. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України 23 серпня.

Днями російська пропаганда поширила інформацію про нібито ураження та затоплення українського катера в Чорному морі. Насправді російська ракета, яка атакувала плавзасіб, нікуди не влучила, впала у воду та продовжила рух на дно, і жодної шкоди українським військовим завдано не було.

У ГУР заявили, що літак, який здійснив спробу атаки, поплатився за зухвалість.

"У відповідь на спробу атаки українські військовослужбовці завдали удару по літаку окупантів. Випущена з бойового катера України ракета пошкодила російський борт, який був вимушений одразу ж залишити місце події та летіти у напрямку найближчого аеродрому", — розповіли в українській розвідці.

Нагадаємо, що 23 серпня ГУР Міноборони підтвердило спецоперацію із захоплення російського гелікоптера. Його виманили на територію Харківської області, а членів екіпажу взяли в полон.

Також 23 серпня українська розвідка повідомила, що внаслідок вибухів в Оленівці в Криму було знищено С-400 окупантів, ракети до нього та особовий склад.