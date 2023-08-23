Нічна атака на порт Ізмаїл: РФ знищила 13 тисяч тонн зерна, — міністр (фото)

За словами Олександра Кубракова, тисячі тонн зерна були знищені внаслідок ворожої атаки "шахедами" по Одеській області.

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков 23 серпня повідомив, що під час нічної атаки на порт Ізмаїл Російська Федерація знищила 13 тисяч тонн зерна, яке призначалось Єгипту та Румунії.

Пошкоджень зазнали одразу кілька приватних зернових терміналів та складів, вантажна інфраструктура. На думку Кубракова, Росія намагається зупинити експорт аграрної продукції, тому системно б’є по зернових контейнерах і складах України.

"Лише за цю ніч на 15% була знижена експортна потужність порту Ізмаїл, до цього був порт Рені й 35 тис. тонн знищеного там зерна. Сьогодні вже 8 за рахунком атака на портову інфраструктуру після виходу Росії із зернової ініціативи. Загалом за місяць атак на порти знищенно 270 тис. тонн зерна", — повідомив міністр.

Руйнування в порту Ізмаїла Фото: facebook.com/oleksandr.kubrakov

За його словами, країнам Азії та Африки не вистачає їжі. Атаки на зернову інфраструктуру України — це атаки на продовольчі світові ринки, які після зупинки зернової ініціативи вже відреагували підвищенням цін на пшеницю. І світ має це зрозуміти.

"Не допустити більших руйнувань — це завдання не лише України, а й світу. Потужні системи захисту для наших портів — це те, що може зламати їхні плани. Україна бореться і світ має боротися разом з нами", — наголосив Олександр Кубраков.

Нагадаємо, 20 серпня повідомлялося, що Туреччина працює над пропозиціями щодо відновлення "зернової угоди" в її колишньому форматі щодо чорноморського гуманітарного коридору. Переговори з цього питання можуть відбутися в Стамбулі.

Раніше, 13 серпня РФ відкрила вогонь по іноземному кораблю в Чорному морі. За даними Міноборони РФ, вертоліт Ка-29 висадився на борту "Сукру Окан", щоб провести огляд. На вимогу зупинитися екіпаж корабля під прапором Палау не відповів.