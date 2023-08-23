Українські захисники не дають росіянам просуватися на Куп'янському напрямку, — ОВА

За словами Олега Синєгубова, окупанти намагаються завдавати ударів по логістичних об'єктах Куп'янська, щоб ускладнити пересування цивільному населенню.

Голова Харківської Об'єднаної військової адміністрації, Олег Синєгубов, наголосив, що українські захисники впевнено утримують свої позиції і не дають змогу противнику просуватися вперед. Він також застеріг від перебування цивільних осіб у Куп'янську, вказавши, що це становить високу небезпеку. Про це йдеться в повідомленні Харківської ОДА в Telegram.

"Перебувати там зараз дуже небезпечно. Бо ворог б'є і по центральній частині міста, і по житлових будинках з усіх видів озброєння — артилерії, авіації, мінометів, танків. Мало не щодня маємо трагічні випадки поранень цивільного населення, як у Куп'янську, так і в районі", — пише Синєгубов.

Синєгубов повідомив, що окупанти намагаються завдавати ударів по логістичних об'єктах району, щоб ускладнити пересування цивільному населенню. Ситуація поки що складна, але контрольована.

Нагадаємо, на Куп'янському напрямку ворог зосередив понад 45 тисяч військовослужбовців і велику кількість військової техніки. Військові експерти розповіли Фокусу, які шанси мають військові РФ на цьому напрямку.

21 серпня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що окупанти намагаються захопити ті позиції в Харківській області, які українські військові звільнили восени 2022 року. Зокрема, йдеться про Куп'янський напрямок.