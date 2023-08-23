"Пам'ятаєте Тимурчика": на тлі подій з Мі-8 ЗМІ згадали ще одного зниклого в Україні пілота РФ

Минулого року один з пілотів РФ відхилився від курсу і зник з радарів на кордоні з Україною. Самі окупанти запідозрили його у зраді.

Історія з екіпажем російського гелікоптера Мі-8, який приземлився на аеродромі в Україні, наробила шуму в мережі. Російські пропагандисти заявили, що екіпаж збився з курсу, і його розстріляли, натомість українська розвідка заявила, що це була їхня спецоперація, і зараз члени екіпажу перебувають в Україні. На тлі цих подій журналісти згадали ще одного російського пілота, який нібито загинув, але перед цим разом із літаком зник на кордоні з Україною. Цю історію згадав "Белорускі Гаюн".

"Схожий випадок з російським повітряним судном стався у Білорусі минулого року. Пам'ятаєте Тимурчика?" — нагадує видання, розповідаючи його історію.

В мережі оприлюднили перехоплення переговорів росіян, з якого стало відомо, що 4 квітня 2022 року близько 20:00 один із групи гелікоптерів ВКС РФ, які злетіли в Білорусі з аеродрому "Зябровка" і летіли в бік Росії, відхилився від курсу і полетів у бік кордону з Україною.

Той гелікоптер мав реєстраційний номер RF-04812, а пілота звали Тимурчик. Після зникнення цього пілота його "колеги" прочісували Гомельщину, намагаючись його знайти.

"Нагадаємо фрагмент із перехоплення: "812-й, ти де зараз перебуваєш, скажи чесно? Тимурчик, скажіть нам, бл**дь, по російській мові. Ви залишилися там чи ні?", — пише видання.

Некролог про смерть Тимура Кіпчатова у місцевій газеті

На цьому історія з Тимурчиком не завершилася, оскільки за пару тижнів з'явилася новина, що в Ульянівській області у селищі Стара Кулатка попрощалися з льотчиком ЗС РФ Тимуром Кіпчатовим, який загинув 4 квітня – у день, коли перехопили переговори. Путін нагородив його орденом "За мужність". Нагороду отримував батько пілота.

"Але найцікавіше, що ми досі не знаємо, чи загинув Тимур і його справді поховали чи похорон — це інсценування для родичів та товаришів по службі. А сам Тимур цілком може зараз відпочивати в Україні, отримавши винагороду за постачання ЗСУ бойового вертольота", — розмірковують журналісти видання.

Похорон Тимура Кіпчатова

Яку винагороду платить Україна за добровільно передану ЗСУ, придатну для застосування російську бойову техніку.

Бойовий літак винищувальної або штурмової авіації – $1 млн;

Бойовий вертоліт – $0,5 млн;

Реактивна система залпового вогню – $25 тис. калібром до 122 мм, $35 тис. калібром від 122 мм;

Танк, самохідна наземна артилерія – $100 тис.;

Бойова машина піхоти (десанта), бронетранспортера, броньованої розвідувально-дозорної машини – $50 тис.;

Військове авто/тягач/інженерна машина для розвідки, розмінування, розгородження, прокладання шляхів тощо. — $10 тис.;

Корабель 1 або 2 рангу – $1 млн;

Корабель 3 або 4 ранги – $0,5 млн;

Судно військового (допоміжного) забезпечення – $200 тис.;

Судно малогабаритного бойового (розвідувального) призначення – $50 тис.

Нагадаємо, що 23 серпня стало відомо, що один із російських бойових гелікоптерів під час виконання бойового завдання приземлився у Харківській області. Це була спецоперація ГУР, до якої готувалися 6 місяців.

Раніше повідомлялося, що капітан ЗС РФ Ілля Туманов у своєму Telegram-каналі Fightbomber проінформував, що гелікоптер РФ нібито втратив орієнтування. Члени екіпажу побачили з повітря аеродром і здійснили на ньому посадку. Летовище виявилося у місті Полтава, тож усіх членів екіпажу після приземлення ліквідували.